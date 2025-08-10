Kepler প্রাইস (AVIA)
Kepler(AVIA) বর্তমানে 0.04078542USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.06MUSD। AVIA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AVIA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AVIA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Kepler থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00115605 ছিল।
গত 30 দিনে, Kepler থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0040260185 ছিল।
গত 60 দিনে, Kepler থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0087090004 ছিল।
গত 90 দিনে, Kepler থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01732292743010512 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00115605
|+2.92%
|30 দিন
|$ -0.0040260185
|-9.87%
|60 দিন
|$ -0.0087090004
|-21.35%
|90 দিন
|$ -0.01732292743010512
|-29.81%
Kepler এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.51%
+2.92%
+17.02%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry.
Kepler (AVIA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AVIAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 AVIA থেকে VND
₫1,073.2683273
|1 AVIA থেকে AUD
A$0.0624016926
|1 AVIA থেকে GBP
￡0.0301812108
|1 AVIA থেকে EUR
€0.034667607
|1 AVIA থেকে USD
$0.04078542
|1 AVIA থেকে MYR
RM0.1729301808
|1 AVIA থেকে TRY
₺1.6587430314
|1 AVIA থেকে JPY
¥5.99545674
|1 AVIA থেকে ARS
ARS$54.02028879
|1 AVIA থেকে RUB
₽3.2624257458
|1 AVIA থেকে INR
₹3.5776970424
|1 AVIA থেকে IDR
Rp657.8292627426
|1 AVIA থেকে KRW
₩56.6460541296
|1 AVIA থেকে PHP
₱2.314572585
|1 AVIA থেকে EGP
￡E.1.9797242868
|1 AVIA থেকে BRL
R$0.2214648306
|1 AVIA থেকে CAD
C$0.0558760254
|1 AVIA থেকে BDT
৳4.9489028628
|1 AVIA থেকে NGN
₦62.4583843338
|1 AVIA থেকে UAH
₴1.6848457002
|1 AVIA থেকে VES
Bs5.22053376
|1 AVIA থেকে CLP
$39.39871572
|1 AVIA থেকে PKR
Rs11.5569566112
|1 AVIA থেকে KZT
₸22.0102597572
|1 AVIA থেকে THB
฿1.3181847744
|1 AVIA থেকে TWD
NT$1.219484058
|1 AVIA থেকে AED
د.إ0.1496824914
|1 AVIA থেকে CHF
Fr0.032628336
|1 AVIA থেকে HKD
HK$0.3197576928
|1 AVIA থেকে MAD
.د.م0.3687001968
|1 AVIA থেকে MXN
$0.7573852494
|1 AVIA থেকে PLN
zł0.1484589288
|1 AVIA থেকে RON
лв0.177416577
|1 AVIA থেকে SEK
kr0.3903164694
|1 AVIA থেকে BGN
лв0.0681116514
|1 AVIA থেকে HUF
Ft13.8393087144
|1 AVIA থেকে CZK
Kč0.8556781116
|1 AVIA থেকে KWD
د.ك0.0124395531
|1 AVIA থেকে ILS
₪0.1398939906