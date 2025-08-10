KAPPY সম্পর্কে আরও

Kappy লোগো

Kappy প্রাইস (KAPPY)

তালিকাভুক্ত নয়

Kappy (KAPPY) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00010944
$0.00010944$0.00010944
-0.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Kappy (KAPPY) এর প্রাইস

Kappy(KAPPY) বর্তমানে 0.00010944USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 108.80KUSD। KAPPY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Kappy এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.21%
Kappy এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.37M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ KAPPY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KAPPY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Kappy (KAPPY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Kappy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Kappy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000222355 ছিল।
গত 60 দিনে, Kappy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000395979 ছিল।
গত 90 দিনে, Kappy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000584355967395803 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.21%
30 দিন$ -0.0000222355-20.31%
60 দিন$ +0.0000395979+36.18%
90 দিন$ -0.00000584355967395803-5.06%

Kappy (KAPPY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Kappy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00010611
$ 0.00010611$ 0.00010611

$ 0.00011021
$ 0.00011021$ 0.00011021

$ 0.00845136
$ 0.00845136$ 0.00845136

+1.08%

-0.21%

+13.66%

Kappy (KAPPY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 108.80K
$ 108.80K$ 108.80K

--
----

999.37M
999.37M 999.37M

Kappy (KAPPY) কী?

At its core, Kappy represents the fusion of anime’s creative spirit with current trending, AI technology. Our mascot, an irreverent capybara with an IDGAF attitude, embodies both the playful nature of both anime and web3 culture. We will also be making use of AI to allow Kappy to come to “life” to interact with crypto community through X while riding on the current trend in solana chain. Stay chill, aim high

Kappy (KAPPY) এর টোকেনোমিক্স

Kappy (KAPPY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KAPPYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

