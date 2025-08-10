Kappy প্রাইস (KAPPY)
Kappy(KAPPY) বর্তমানে 0.00010944USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 108.80KUSD। KAPPY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KAPPY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KAPPY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Kappy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Kappy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000222355 ছিল।
গত 60 দিনে, Kappy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000395979 ছিল।
গত 90 দিনে, Kappy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000584355967395803 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.21%
|30 দিন
|$ -0.0000222355
|-20.31%
|60 দিন
|$ +0.0000395979
|+36.18%
|90 দিন
|$ -0.00000584355967395803
|-5.06%
Kappy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.08%
-0.21%
+13.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
At its core, Kappy represents the fusion of anime’s creative spirit with current trending, AI technology. Our mascot, an irreverent capybara with an IDGAF attitude, embodies both the playful nature of both anime and web3 culture. We will also be making use of AI to allow Kappy to come to “life” to interact with crypto community through X while riding on the current trend in solana chain. Stay chill, aim high
