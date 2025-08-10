K21 প্রাইস (K21)
K21(K21) বর্তমানে 0.056723USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.02MUSD। K21 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ K21 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। K21 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, K21 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00311918 ছিল।
গত 30 দিনে, K21 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0236901794 ছিল।
গত 60 দিনে, K21 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0231504090 ছিল।
গত 90 দিনে, K21 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.020215227917690874 ছিল।
K21 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+2.56%
+5.82%
+28.81%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.
K21 (K21) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। K21টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
