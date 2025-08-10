K21 সম্পর্কে আরও

K21 লোগো

K21 প্রাইস (K21)

তালিকাভুক্ত নয়

K21 (K21) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.056714
$0.056714
+5.80%1D
USD

আজকে K21 (K21) এর প্রাইস

K21(K21) বর্তমানে 0.056723USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.02MUSD। K21 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

K21 এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.82%
K21 এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
18.03M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ K21 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। K21 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ K21 (K21) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, K21 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00311918 ছিল।
গত 30 দিনে, K21 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0236901794 ছিল।
গত 60 দিনে, K21 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0231504090 ছিল।
গত 90 দিনে, K21 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.020215227917690874 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00311918+5.82%
30 দিন$ +0.0236901794+41.76%
60 দিন$ +0.0231504090+40.81%
90 দিন$ +0.020215227917690874+55.37%

K21 (K21) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

K21 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.053573
$ 0.053573

$ 0.056732
$ 0.056732

$ 11.59
$ 11.59

+2.56%

+5.82%

+28.81%

K21 (K21) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.02M
$ 1.02M

--
--

18.03M
18.03M

K21 (K21) কী?

K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

K21 (K21) এর টোকেনোমিক্স

K21 (K21) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। K21টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: K21 (K21) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

K21 থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 K21 থেকে VND
1,492.665745
1 K21 থেকে AUD
A$0.08678619
1 K21 থেকে GBP
0.04197502
1 K21 থেকে EUR
0.04821455
1 K21 থেকে USD
$0.056723
1 K21 থেকে MYR
RM0.24050552
1 K21 থেকে TRY
2.30692441
1 K21 থেকে JPY
¥8.338281
1 K21 থেকে ARS
ARS$75.1296135
1 K21 থেকে RUB
4.53727277
1 K21 থেকে INR
4.97574156
1 K21 থেকে IDR
Rp914.88696869
1 K21 থেকে KRW
78.78144024
1 K21 থেকে PHP
3.21903025
1 K21 থেকে EGP
￡E.2.75333442
1 K21 থেকে BRL
R$0.30800589
1 K21 থেকে CAD
C$0.07771051
1 K21 থেকে BDT
6.88276882
1 K21 থেকে NGN
86.86503497
1 K21 থেকে UAH
2.34322713
1 K21 থেকে VES
Bs7.260544
1 K21 থেকে CLP
$54.794418
1 K21 থেকে PKR
Rs16.07302928
1 K21 থেকে KZT
30.61113418
1 K21 থেকে THB
฿1.83328736
1 K21 থেকে TWD
NT$1.6960177
1 K21 থেকে AED
د.إ0.20817341
1 K21 থেকে CHF
Fr0.0453784
1 K21 থেকে HKD
HK$0.44470832
1 K21 থেকে MAD
.د.م0.51277592
1 K21 থেকে MXN
$1.05334611
1 K21 থেকে PLN
0.20647172
1 K21 থেকে RON
лв0.24674505
1 K21 থেকে SEK
kr0.54283911
1 K21 থেকে BGN
лв0.09472741
1 K21 থেকে HUF
Ft19.24724836
1 K21 থেকে CZK
1.19004854
1 K21 থেকে KWD
د.ك0.017300515
1 K21 থেকে ILS
0.19455989