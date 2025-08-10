Jester প্রাইস (JEST)
Jester(JEST) বর্তমানে 5.0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.97MUSD। JEST থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ JEST থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JEST এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Jester থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.253318543808071 ছিল।
গত 30 দিনে, Jester থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.4337055000 ছিল।
গত 60 দিনে, Jester থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +4.6712345000 ছিল।
গত 90 দিনে, Jester থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.1601689571342344 ছিল।
Jester এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience.
Jester (JEST) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। JESTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 JEST থেকে VND
₫131,575
|1 JEST থেকে AUD
A$7.65
|1 JEST থেকে GBP
￡3.7
|1 JEST থেকে EUR
€4.25
|1 JEST থেকে USD
$5
|1 JEST থেকে MYR
RM21.2
|1 JEST থেকে TRY
₺203.35
|1 JEST থেকে JPY
¥735
|1 JEST থেকে ARS
ARS$6,622.5
|1 JEST থেকে RUB
₽399.95
|1 JEST থেকে INR
₹438.6
|1 JEST থেকে IDR
Rp80,645.15
|1 JEST থেকে KRW
₩6,944.4
|1 JEST থেকে PHP
₱283.75
|1 JEST থেকে EGP
￡E.242.7
|1 JEST থেকে BRL
R$27.15
|1 JEST থেকে CAD
C$6.85
|1 JEST থেকে BDT
৳606.7
|1 JEST থেকে NGN
₦7,656.95
|1 JEST থেকে UAH
₴206.55
|1 JEST থেকে VES
Bs640
|1 JEST থেকে CLP
$4,830
|1 JEST থেকে PKR
Rs1,416.8
|1 JEST থেকে KZT
₸2,698.3
|1 JEST থেকে THB
฿161.6
|1 JEST থেকে TWD
NT$149.5
|1 JEST থেকে AED
د.إ18.35
|1 JEST থেকে CHF
Fr4
|1 JEST থেকে HKD
HK$39.2
|1 JEST থেকে MAD
.د.م45.2
|1 JEST থেকে MXN
$92.85
|1 JEST থেকে PLN
zł18.2
|1 JEST থেকে RON
лв21.75
|1 JEST থেকে SEK
kr47.85
|1 JEST থেকে BGN
лв8.35
|1 JEST থেকে HUF
Ft1,696.6
|1 JEST থেকে CZK
Kč104.9
|1 JEST থেকে KWD
د.ك1.525
|1 JEST থেকে ILS
₪17.15