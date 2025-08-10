Javsphere প্রাইস (JAV)
Javsphere(JAV) বর্তমানে 0.00609655USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.66MUSD। JAV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ JAV থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JAV এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Javsphere থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00022909 ছিল।
গত 30 দিনে, Javsphere থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018054140 ছিল।
গত 60 দিনে, Javsphere থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0031425124 ছিল।
গত 90 দিনে, Javsphere থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004658949373130441 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00022909
|+3.90%
|30 দিন
|$ -0.0018054140
|-29.61%
|60 দিন
|$ -0.0031425124
|-51.54%
|90 দিন
|$ -0.004658949373130441
|-43.31%
Javsphere এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
+3.90%
-3.13%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider.
Javsphere (JAV) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। JAVটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 JAV থেকে VND
₫160.43071325
|1 JAV থেকে AUD
A$0.0093277215
|1 JAV থেকে GBP
￡0.004511447
|1 JAV থেকে EUR
€0.0051820675
|1 JAV থেকে USD
$0.00609655
|1 JAV থেকে MYR
RM0.025849372
|1 JAV থেকে TRY
₺0.2479466885
|1 JAV থেকে JPY
¥0.89619285
|1 JAV থেকে ARS
ARS$8.074880475
|1 JAV থেকে RUB
₽0.4876630345
|1 JAV থেকে INR
₹0.534789366
|1 JAV থেকে IDR
Rp98.3314378465
|1 JAV থেকে KRW
₩8.467376364
|1 JAV থেকে PHP
₱0.3459792125
|1 JAV থেকে EGP
￡E.0.295926537
|1 JAV থেকে BRL
R$0.0331042665
|1 JAV থেকে CAD
C$0.0083522735
|1 JAV থেকে BDT
৳0.739755377
|1 JAV থেকে NGN
₦9.3361957045
|1 JAV থেকে UAH
₴0.2518484805
|1 JAV থেকে VES
Bs0.7803584
|1 JAV থেকে CLP
$5.8892673
|1 JAV থেকে PKR
Rs1.727518408
|1 JAV থেকে KZT
₸3.290064173
|1 JAV থেকে THB
฿0.197040496
|1 JAV থেকে TWD
NT$0.182286845
|1 JAV থেকে AED
د.إ0.0223743385
|1 JAV থেকে CHF
Fr0.00487724
|1 JAV থেকে HKD
HK$0.047796952
|1 JAV থেকে MAD
.د.م0.055112812
|1 JAV থেকে MXN
$0.1132129335
|1 JAV থেকে PLN
zł0.022191442
|1 JAV থেকে RON
лв0.0265199925
|1 JAV থেকে SEK
kr0.0583439835
|1 JAV থেকে BGN
лв0.0101812385
|1 JAV থেকে HUF
Ft2.068681346
|1 JAV থেকে CZK
Kč0.127905619
|1 JAV থেকে KWD
د.ك0.00185944775
|1 JAV থেকে ILS
₪0.0209111665