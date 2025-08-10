Intrepid Token প্রাইস (INT)
Intrepid Token(INT) বর্তমানে 5.55USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 502.64KUSD। INT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ INT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। INT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Intrepid Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.217022 ছিল।
গত 30 দিনে, Intrepid Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.8727809000 ছিল।
গত 60 দিনে, Intrepid Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.4966768250 ছিল।
গত 90 দিনে, Intrepid Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.217022
|+4.07%
|30 দিন
|$ +1.8727809000
|+33.74%
|60 দিন
|$ +1.4966768250
|+26.97%
|90 দিন
|$ 0
|--
Intrepid Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+4.07%
+21.35%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.
Intrepid Token (INT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
