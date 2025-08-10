Interport Token প্রাইস (ITP)
Interport Token(ITP) বর্তমানে 0.01378472USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 481.54KUSD। ITP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ITP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ITP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Interport Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00015736062142777 ছিল।
গত 30 দিনে, Interport Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0052041425 ছিল।
গত 60 দিনে, Interport Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0087011165 ছিল।
গত 90 দিনে, Interport Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0065515279791132335 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00015736062142777
|-1.12%
|30 দিন
|$ +0.0052041425
|+37.75%
|60 দিন
|$ +0.0087011165
|+63.12%
|90 দিন
|$ +0.0065515279791132335
|+90.58%
Interport Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-1.12%
+16.32%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!
Interport Token (ITP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ITPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
