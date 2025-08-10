Internet Token প্রাইস (INT)
Internet Token(INT) বর্তমানে 0.00474778USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.78MUSD। INT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ INT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। INT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Internet Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00034514 ছিল।
গত 30 দিনে, Internet Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0021102239 ছিল।
গত 60 দিনে, Internet Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018099216 ছিল।
গত 90 দিনে, Internet Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0015380702110895467 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00034514
|+7.84%
|30 দিন
|$ +0.0021102239
|+44.45%
|60 দিন
|$ +0.0018099216
|+38.12%
|90 দিন
|$ +0.0015380702110895467
|+47.92%
Internet Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.10%
+7.84%
+26.27%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy.
Internet Token (INT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। INTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 INT থেকে VND
₫124.9378307
|1 INT থেকে AUD
A$0.0072641034
|1 INT থেকে GBP
￡0.0035133572
|1 INT থেকে EUR
€0.004035613
|1 INT থেকে USD
$0.00474778
|1 INT থেকে MYR
RM0.0201305872
|1 INT থেকে TRY
₺0.1930922126
|1 INT থেকে JPY
¥0.69792366
|1 INT থেকে ARS
ARS$6.28843461
|1 INT থেকে RUB
₽0.3797749222
|1 INT থেকে INR
₹0.4164752616
|1 INT থেকে IDR
Rp76.5770860534
|1 INT থেকে KRW
₩6.5940966864
|1 INT থেকে PHP
₱0.269436515
|1 INT থেকে EGP
￡E.0.2304572412
|1 INT থেকে BRL
R$0.0257804454
|1 INT থেকে CAD
C$0.0065044586
|1 INT থেকে BDT
৳0.5760956252
|1 INT থেকে NGN
₦7.2707028142
|1 INT থেকে UAH
₴0.1961307918
|1 INT থেকে VES
Bs0.60771584
|1 INT থেকে CLP
$4.58635548
|1 INT থেকে PKR
Rs1.3453309408
|1 INT থেকে KZT
₸2.5621869548
|1 INT থেকে THB
฿0.1534482496
|1 INT থেকে TWD
NT$0.141958622
|1 INT থেকে AED
د.إ0.0174243526
|1 INT থেকে CHF
Fr0.003798224
|1 INT থেকে HKD
HK$0.0372225952
|1 INT থেকে MAD
.د.م0.0429199312
|1 INT থেকে MXN
$0.0881662746
|1 INT থেকে PLN
zł0.0172819192
|1 INT থেকে RON
лв0.020652843
|1 INT থেকে SEK
kr0.0454362546
|1 INT থেকে BGN
лв0.0079287926
|1 INT থেকে HUF
Ft1.6110167096
|1 INT থেকে CZK
Kč0.0996084244
|1 INT থেকে KWD
د.ك0.0014480729
|1 INT থেকে ILS
₪0.0162848854