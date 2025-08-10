Integritee প্রাইস (TEER)
Integritee(TEER) বর্তমানে 0.157041USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 624.72KUSD। TEER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TEER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TEER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Integritee থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000558838895937 ছিল।
গত 30 দিনে, Integritee থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0131914125 ছিল।
গত 60 দিনে, Integritee থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0347210113 ছিল।
গত 90 দিনে, Integritee থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0355727921344082 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000558838895937
|-0.35%
|30 দিন
|$ +0.0131914125
|+8.40%
|60 দিন
|$ -0.0347210113
|-22.10%
|90 দিন
|$ -0.0355727921344082
|-18.46%
Integritee এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
-0.35%
-0.75%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
