Inscribe প্রাইস (INS)
Inscribe(INS) বর্তমানে 0.00948793USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 207.89KUSD। INS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ INS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। INS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Inscribe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00029019 ছিল।
গত 30 দিনে, Inscribe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0032383272 ছিল।
গত 60 দিনে, Inscribe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0037544649 ছিল।
গত 90 দিনে, Inscribe থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.002751715214190613 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00029019
|+3.16%
|30 দিন
|$ +0.0032383272
|+34.13%
|60 দিন
|$ +0.0037544649
|+39.57%
|90 দিন
|$ +0.002751715214190613
|+40.85%
Inscribe এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.91%
+3.16%
+15.25%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe.
Inscribe (INS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। INSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
