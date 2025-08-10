Impermax প্রাইস (IBEX)
Impermax(IBEX) বর্তমানে 0.04963048USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.58MUSD। IBEX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ IBEX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। IBEX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Impermax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00277305 ছিল।
গত 30 দিনে, Impermax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0279879577 ছিল।
গত 60 দিনে, Impermax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0336417330 ছিল।
গত 90 দিনে, Impermax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.021723482297112325 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00277305
|+5.92%
|30 দিন
|$ +0.0279879577
|+56.39%
|60 দিন
|$ +0.0336417330
|+67.78%
|90 দিন
|$ +0.021723482297112325
|+77.84%
Impermax এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+5.92%
+29.18%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
