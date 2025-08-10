ICHI সম্পর্কে আরও

ICHI প্রাইসের তথ্য

ICHI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ICHI টোকেনোমিক্স

ICHI প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

ICHI লোগো

ICHI প্রাইস (ICHI)

তালিকাভুক্ত নয়

ICHI (ICHI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.415952
$0.415952$0.415952
+4.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে ICHI (ICHI) এর প্রাইস

ICHI(ICHI) বর্তমানে 0.415714USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.90MUSD। ICHI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

ICHI এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.23%
ICHI এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
9.37M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ICHI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ICHI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ ICHI (ICHI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, ICHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01687776 ছিল।
গত 30 দিনে, ICHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0254202459 ছিল।
গত 60 দিনে, ICHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0051472460 ছিল।
গত 90 দিনে, ICHI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0314066064999042 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01687776+4.23%
30 দিন$ +0.0254202459+6.11%
60 দিন$ +0.0051472460+1.24%
90 দিন$ +0.0314066064999042+8.17%

ICHI (ICHI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

ICHI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.397188
$ 0.397188$ 0.397188

$ 0.418501
$ 0.418501$ 0.418501

$ 143.93
$ 143.93$ 143.93

+0.08%

+4.23%

+16.84%

ICHI (ICHI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

--
----

9.37M
9.37M 9.37M

ICHI (ICHI) কী?

The ICHI token is the governance and value token of ICHI Protocols. ICHI has built 2 protocols to date, including Vaults (single-token Uniswap v3 liquidity managers earning high yields) and Branded Dollars (Community-owned over-collateralized stable assets).

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

ICHI (ICHI) এর টোকেনোমিক্স

ICHI (ICHI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ICHIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ICHI (ICHI) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ICHI থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ICHI থেকে VND
10,939.51391
1 ICHI থেকে AUD
A$0.63604242
1 ICHI থেকে GBP
0.30762836
1 ICHI থেকে EUR
0.3533569
1 ICHI থেকে USD
$0.415714
1 ICHI থেকে MYR
RM1.76262736
1 ICHI থেকে TRY
16.90708838
1 ICHI থেকে JPY
¥61.109958
1 ICHI থেকে ARS
ARS$550.613193
1 ICHI থেকে RUB
33.25296286
1 ICHI থেকে INR
36.46643208
1 ICHI থেকে IDR
Rp6,705.06357742
1 ICHI থেকে KRW
577.37686032
1 ICHI থেকে PHP
23.5917695
1 ICHI থেকে EGP
￡E.20.17875756
1 ICHI থেকে BRL
R$2.25732702
1 ICHI থেকে CAD
C$0.56952818
1 ICHI থেকে BDT
50.44273676
1 ICHI থেকে NGN
636.62026246
1 ICHI থেকে UAH
17.17314534
1 ICHI থেকে VES
Bs53.211392
1 ICHI থেকে CLP
$401.579724
1 ICHI থেকে PKR
Rs117.79671904
1 ICHI থেকে KZT
224.34421724
1 ICHI থেকে THB
฿13.43587648
1 ICHI থেকে TWD
NT$12.4298486
1 ICHI থেকে AED
د.إ1.52567038
1 ICHI থেকে CHF
Fr0.3325712
1 ICHI থেকে HKD
HK$3.25919776
1 ICHI থেকে MAD
.د.م3.75805456
1 ICHI থেকে MXN
$7.71980898
1 ICHI থেকে PLN
1.51319896
1 ICHI থেকে RON
лв1.8083559
1 ICHI থেকে SEK
kr3.97838298
1 ICHI থেকে BGN
лв0.69424238
1 ICHI থেকে HUF
Ft141.06007448
1 ICHI থেকে CZK
8.72167972
1 ICHI থেকে KWD
د.ك0.12679277
1 ICHI থেকে ILS
1.42589902