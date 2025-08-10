Hyperstable USD প্রাইস (USH)
Hyperstable USD(USH) বর্তমানে 0.999756USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.44MUSD। USH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Hyperstable USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006677493139828 ছিল।
গত 30 দিনে, Hyperstable USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003451157 ছিল।
গত 60 দিনে, Hyperstable USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0025303824 ছিল।
গত 90 দিনে, Hyperstable USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|আজ
|$ -0.0006677493139828
|-0.06%
|30 দিন
|$ -0.0003451157
|-0.03%
|60 দিন
|$ +0.0025303824
|+0.25%
|90 দিন
|$ 0
|--
Hyperstable USD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases.
Hyperstable USD (USH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
