Hyperpigmentation প্রাইস ($HYPER)
Hyperpigmentation($HYPER) বর্তমানে 0.01903462USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.02MUSD। $HYPER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Hyperpigmentation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008928 ছিল।
গত 30 দিনে, Hyperpigmentation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0118035639 ছিল।
গত 60 দিনে, Hyperpigmentation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009482457 ছিল।
গত 90 দিনে, Hyperpigmentation থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00409914557904854 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0008928
|+4.92%
|30 দিন
|$ +0.0118035639
|+62.01%
|60 দিন
|$ -0.0009482457
|-4.98%
|90 দিন
|$ +0.00409914557904854
|+27.45%
Hyperpigmentation এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+5.50%
+4.92%
+21.63%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$HYPER is a memecoin built on Solana, inspired by the viral “hyperpigmentation” meme with over 20B views on TikTok. But it’s more than just a meme. We’re building a real ecosystem with fun, on-chain products that bring utility and purpose. Our goal is to combine meme culture with actual value creation for holders through product revenue, token burns, and community ownership. The ambition is to a positive addition to the solana memecoin space!
Hyperpigmentation ($HYPER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $HYPERটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
