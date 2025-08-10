Hydration প্রাইস (HDX)
Hydration(HDX) বর্তমানে 0.00901418USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 53.07MUSD। HDX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Hydration থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000744928516985145 ছিল।
গত 30 দিনে, Hydration থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016654770 ছিল।
গত 60 দিনে, Hydration থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0017229090 ছিল।
গত 90 দিনে, Hydration থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00459918068965085 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000744928516985145
|-7.63%
|30 দিন
|$ -0.0016654770
|-18.47%
|60 দিন
|$ -0.0017229090
|-19.11%
|90 দিন
|$ -0.00459918068965085
|-33.78%
Hydration এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.38%
-7.63%
+4.77%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Hydration (HDX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HDXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 HDX থেকে VND
₫237.2081467
|1 HDX থেকে AUD
A$0.0137916954
|1 HDX থেকে GBP
￡0.0066704932
|1 HDX থেকে EUR
€0.007662053
|1 HDX থেকে USD
$0.00901418
|1 HDX থেকে MYR
RM0.0382201232
|1 HDX থেকে TRY
₺0.3666067006
|1 HDX থেকে JPY
¥1.32508446
|1 HDX থেকে ARS
ARS$11.93928141
|1 HDX থেকে RUB
₽0.7210442582
|1 HDX থেকে INR
₹0.7907238696
|1 HDX থেকে IDR
Rp145.3899796454
|1 HDX থেকে KRW
₩12.5196143184
|1 HDX থেকে PHP
₱0.511554715
|1 HDX থেকে EGP
￡E.0.4375482972
|1 HDX থেকে BRL
R$0.0489469974
|1 HDX থেকে CAD
C$0.0123494266
|1 HDX থেকে BDT
৳1.0937806012
|1 HDX থেকে NGN
₦13.8042251102
|1 HDX থেকে UAH
₴0.3723757758
|1 HDX থেকে VES
Bs1.15381504
|1 HDX থেকে CLP
$8.70769788
|1 HDX থেকে PKR
Rs2.5542580448
|1 HDX থেকে KZT
₸4.8645923788
|1 HDX থেকে THB
฿0.2913382976
|1 HDX থেকে TWD
NT$0.269523982
|1 HDX থেকে AED
د.إ0.0330820406
|1 HDX থেকে CHF
Fr0.007211344
|1 HDX থেকে HKD
HK$0.0706711712
|1 HDX থেকে MAD
.د.م0.0814881872
|1 HDX থেকে MXN
$0.1673933226
|1 HDX থেকে PLN
zł0.0328116152
|1 HDX থেকে RON
лв0.039211683
|1 HDX থেকে SEK
kr0.0862657026
|1 HDX থেকে BGN
лв0.0150536806
|1 HDX থেকে HUF
Ft3.0586915576
|1 HDX থেকে CZK
Kč0.1891174964
|1 HDX থেকে KWD
د.ك0.0027493249
|1 HDX থেকে ILS
₪0.0309186374