Hatch প্রাইস (HATCH)
Hatch(HATCH) বর্তমানে 0.01154303USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.59MUSD। HATCH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Hatch থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00012140696446389 ছিল।
গত 30 দিনে, Hatch থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0072858300 ছিল।
গত 60 দিনে, Hatch থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0102564969 ছিল।
গত 90 দিনে, Hatch থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.08456970915534992 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00012140696446389
|-1.04%
|30 দিন
|$ -0.0072858300
|-63.11%
|60 দিন
|$ -0.0102564969
|-88.85%
|90 দিন
|$ -0.08456970915534992
|-87.99%
Hatch এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.80%
-1.04%
-13.85%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure.
Hatch (HATCH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HATCHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
