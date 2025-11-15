বিনিময়DEX+
Gomble-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00843676 USD। GM-এর মার্কেট ক্যাপ 2,331,216 USD। GM থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

1 GM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00844562
$0.00844562
-1.70%1D
Gomble (GM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:01:44 (UTC+8)

Gomble-এর আজকের প্রাইস

আজ Gomble (GM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00843676, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.88% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GM-এর জন্য $ 0.00843676

Gomble বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,331,216 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 276.03M GM। গত 24 ঘণ্টায়, GM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00837531 (নিম্ন) এবং $ 0.00861174 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.06274 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00706979

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GM গত ঘণ্টায় -0.01% এবং গত 7 দিনে +13.40% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Gomble (GM) এর মার্কেট তথ্য

$ 2.33M
$ 2.33M

--
--

$ 8.45M
$ 8.45M

276.03M
276.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Gomble এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.33M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। GM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 276.03M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 8.45M

Gomble-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00837531
$ 0.00837531
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00861174
$ 0.00861174
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00837531
$ 0.00837531

$ 0.00861174
$ 0.00861174

$ 0.06274
$ 0.06274

$ 0.00706979
$ 0.00706979

-0.01%

-1.87%

+13.40%

+13.40%

Gomble (GM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Gomble থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000161503683837199 ছিল।
গত 30 দিনে, Gomble থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016761665 ছিল।
গত 60 দিনে, Gomble থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0023816298 ছিল।
গত 90 দিনে, Gomble থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00122754952100821 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000161503683837199-1.87%
30 দিন$ -0.0016761665-19.86%
60 দিন$ -0.0023816298-28.22%
90 দিন$ -0.00122754952100821-12.70%

Gomble এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Gomble (GM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Gomble (GM) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Gomble এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Gomble সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Gomble-এর মূল্য কত হবে?
যদি Gomble বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Gomble-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:01:44 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.011000

$0.1007

$0.1397

$0.005953

$0.1397

$0.00000000000000336

$0.0000822

$0.00000000001937

