Glaze প্রাইস (GLAZE)
Glaze(GLAZE) বর্তমানে 0.00001701USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 14.40KUSD। GLAZE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GLAZE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GLAZE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Glaze থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Glaze থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000007810 ছিল।
গত 60 দিনে, Glaze থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000005405 ছিল।
গত 90 দিনে, Glaze থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000012501546626512 ছিল।
Glaze এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+7.94%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$GLAZE is Memecoin on Solana network, Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration. Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL!
Glaze (GLAZE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GLAZEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 GLAZE থেকে VND
₫0.44761815
|1 GLAZE থেকে AUD
A$0.0000260253
|1 GLAZE থেকে GBP
￡0.0000125874
|1 GLAZE থেকে EUR
€0.0000144585
|1 GLAZE থেকে USD
$0.00001701
|1 GLAZE থেকে MYR
RM0.0000721224
|1 GLAZE থেকে TRY
₺0.0006917967
|1 GLAZE থেকে JPY
¥0.00250047
|1 GLAZE থেকে ARS
ARS$0.022529745
|1 GLAZE থেকে RUB
₽0.0013606299
|1 GLAZE থেকে INR
₹0.0014921172
|1 GLAZE থেকে IDR
Rp0.2743548003
|1 GLAZE থেকে KRW
₩0.0236248488
|1 GLAZE থেকে PHP
₱0.0009653175
|1 GLAZE থেকে EGP
￡E.0.0008256654
|1 GLAZE থেকে BRL
R$0.0000923643
|1 GLAZE থেকে CAD
C$0.0000233037
|1 GLAZE থেকে BDT
৳0.0020639934
|1 GLAZE থেকে NGN
₦0.0260489439
|1 GLAZE থেকে UAH
₴0.0007026831
|1 GLAZE থেকে VES
Bs0.00217728
|1 GLAZE থেকে CLP
$0.01643166
|1 GLAZE থেকে PKR
Rs0.0048199536
|1 GLAZE থেকে KZT
₸0.0091796166
|1 GLAZE থেকে THB
฿0.0005497632
|1 GLAZE থেকে TWD
NT$0.000508599
|1 GLAZE থেকে AED
د.إ0.0000624267
|1 GLAZE থেকে CHF
Fr0.000013608
|1 GLAZE থেকে HKD
HK$0.0001333584
|1 GLAZE থেকে MAD
.د.م0.0001537704
|1 GLAZE থেকে MXN
$0.0003158757
|1 GLAZE থেকে PLN
zł0.0000619164
|1 GLAZE থেকে RON
лв0.0000739935
|1 GLAZE থেকে SEK
kr0.0001627857
|1 GLAZE থেকে BGN
лв0.0000284067
|1 GLAZE থেকে HUF
Ft0.0057718332
|1 GLAZE থেকে CZK
Kč0.0003568698
|1 GLAZE থেকে KWD
د.ك0.00000518805
|1 GLAZE থেকে ILS
₪0.0000583443