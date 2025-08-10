fug প্রাইস (FUG)
fug(FUG) বর্তমানে 0.00001634USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.34KUSD। FUG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FUG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FUG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, fug থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, fug থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000016902 ছিল।
গত 60 দিনে, fug থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000030244 ছিল।
গত 90 দিনে, fug থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000314920770182569 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.79%
|30 দিন
|$ +0.0000016902
|+10.34%
|60 দিন
|$ -0.0000030244
|-18.50%
|90 দিন
|$ -0.00000314920770182569
|-16.15%
fug এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.66%
-2.79%
+13.09%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Fug is a frog meme coin Solana, captivating users with its mascot fug the frog. What started as a simple project logo quickly transformed into a beloved symbol, inspiring an ever-growing community and an explosion of creative content. The fug community thrives on sharing their creations, flooding the internet with memes, jokes, and witty wordplay that celebrate fug’s quirky charm. As a fun and accessible community token, fug welcomes everyone to join in on the excitement. The movement has sparked a trend of replacing everyday verbs with “fug,” leading to a lot of clever and humorous expressions that spread the word far and wide. In essence, fug is more than just a meme coin—it’s a movement centered around laughter, creativity, and a shared love for a funny frog.
