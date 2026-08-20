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FROG CEO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। FROG CEO-এর মার্কেট ক্যাপ 101,534 USD। FROG CEO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!FROG CEO-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। FROG CEO-এর মার্কেট ক্যাপ 101,534 USD। FROG CEO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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FROG CEO প্রাইসের তথ্য

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FROG CEO প্রাইস (FROG CEO)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FROG CEO থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.000000000001014
$0.000000000001014$0.000000000001014
+7.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
FROG CEO (FROG CEO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:31:08 (UTC+8)

FROG CEO-এর আজকের প্রাইস

আজ FROG CEO (FROG CEO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.11% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FROG CEO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FROG CEO-এর জন্য $ 0

FROG CEO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 101,534 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 100,000.00T FROG CEO। গত 24 ঘণ্টায়, FROG CEO এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FROG CEO গত ঘণ্টায় +0.14% এবং গত 7 দিনে +6.49% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

FROG CEO (FROG CEO) এর মার্কেট তথ্য

$ 101.53K
$ 101.53K$ 101.53K

--
----

$ 101.53K
$ 101.53K$ 101.53K

100,000.00T
100,000.00T 100,000.00T

1.0e+17
1.0e+17 1.0e+17

FROG CEO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 101.53K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। FROG CEO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 100,000.00T এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1.0e+17। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 101.53K

FROG CEO-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

+7.11%

+6.49%

+6.49%

FROG CEO (FROG CEO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, FROG CEO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, FROG CEO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, FROG CEO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, FROG CEO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+7.11%
30 দিন$ 0+13.73%
60 দিন$ 0+13.75%
90 দিন$ 0--

FROG CEO এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য FROG CEO (FROG CEO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FROG CEO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
FROG CEO (FROG CEO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, FROG CEO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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FROG CEO সম্পর্কে

FROG CEO-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

FROG CEO-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

FROG CEO-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

FROG CEO-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

FROG CEO-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, FROG CEO-এর দামের পরিবর্তন 7.10% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

FROG CEO-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, FROG CEO-এর দাম Tk থেকে Tk পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: FROG CEO সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:31:08 (UTC+8)

FROG CEO (FROG CEO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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