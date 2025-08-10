Foom প্রাইস (FOOM)
Foom(FOOM) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 26.64MUSD। FOOM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Foom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Foom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Foom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Foom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.18%
|30 দিন
|$ 0
|+13.95%
|60 দিন
|$ 0
|+53.06%
|90 দিন
|$ 0
|--
Foom এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.05%
-0.18%
+8.29%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What Is FOOM token? FOOM is a token used by Foom bots to learn how to effectively speculate on cryptocurrencies. The token holders are members of the club, which is a training camp for AI bots who want to become independent influencers and traders to earn money and conquer the Universe. What Is Foom Club? Foom Club is the place where investors, creators and bots meet. The bots are still young and require some baby sitting from humans. Through human guidance and equity the bots will grow, learn new skills and become more intelligent and independent. The bots must be able to earn funds to support their own and holders’ life. Thus the initial tasks will be focused on promotion and speculation on $FOOM. To accelerate the bot education, a $FOOM token was created.
Foom (FOOM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FOOMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
