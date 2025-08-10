Floppa প্রাইস (FLOPPA)
Floppa(FLOPPA) বর্তমানে 0.00230951USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.31MUSD। FLOPPA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Floppa থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00048049 ছিল।
গত 30 দিনে, Floppa থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000145351 ছিল।
গত 60 দিনে, Floppa থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0021906263 ছিল।
গত 90 দিনে, Floppa থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007161672564037378 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00048049
|+26.27%
|30 দিন
|$ +0.0000145351
|+0.63%
|60 দিন
|$ +0.0021906263
|+94.85%
|90 দিন
|$ +0.0007161672564037378
|+44.95%
Floppa এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+26.27%
+39.40%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Just a caracal with floppy ears
Floppa (FLOPPA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FLOPPAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
