Fire প্রাইস (FIRE)
Fire(FIRE) বর্তমানে 0.01222539USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 115.42KUSD। FIRE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FIRE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FIRE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fire থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00082055 ছিল।
গত 30 দিনে, Fire থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0035856579 ছিল।
গত 60 দিনে, Fire থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0084921275 ছিল।
গত 90 দিনে, Fire থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.04398566766625931 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00082055
|+7.19%
|30 দিন
|$ +0.0035856579
|+29.33%
|60 দিন
|$ -0.0084921275
|-69.46%
|90 দিন
|$ -0.04398566766625931
|-78.25%
Fire এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.40%
+7.19%
+21.32%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans.
Fire (FIRE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FIREটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
