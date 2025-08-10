Fennec প্রাইস (FNNC)
Fennec(FNNC) বর্তমানে 0.00144156USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 14.01KUSD। FNNC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FNNC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FNNC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fennec থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Fennec থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002880951 ছিল।
গত 60 দিনে, Fennec থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007967522 ছিল।
গত 90 দিনে, Fennec থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001450750161784093 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.10%
|30 দিন
|$ -0.0002880951
|-19.98%
|60 দিন
|$ -0.0007967522
|-55.27%
|90 দিন
|$ -0.001450750161784093
|-50.15%
Fennec এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.93%
-1.10%
+3.52%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only).
