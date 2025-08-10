FAPTAX সম্পর্কে আরও

Faptax লোগো

Faptax প্রাইস (FAPTAX)

তালিকাভুক্ত নয়

Faptax (FAPTAX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00017321
$0.00017321$0.00017321
+0.30%1D
USD

আজকে Faptax (FAPTAX) এর প্রাইস

Faptax(FAPTAX) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 50.01KUSD। FAPTAX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Faptax এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.38%
Faptax এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
288.72M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FAPTAX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FAPTAX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Faptax (FAPTAX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Faptax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Faptax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Faptax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Faptax থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.38%
30 দিন$ 0-3.84%
60 দিন$ 0+2.94%
90 দিন$ 0--

Faptax (FAPTAX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Faptax এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0076475
$ 0.0076475$ 0.0076475

--

+0.38%

+14.66%

Faptax (FAPTAX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 50.01K
$ 50.01K$ 50.01K

--
----

288.72M
288.72M 288.72M

Faptax (FAPTAX) কী?

$FAPTAX is a meme token encouraging users to abstain from self-gratification. If you fail, you pay a "faptax" with $FAPTAX tokens, making self-discipline fun and engaging.

Faptax (FAPTAX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Faptax (FAPTAX) এর টোকেনোমিক্স

Faptax (FAPTAX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FAPTAXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Faptax (FAPTAX) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

