eUSD প্রাইস (EUSD)
eUSD(EUSD) বর্তমানে 1.0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.04MUSD। EUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, eUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, eUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0160554000 ছিল।
গত 60 দিনে, eUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0225138000 ছিল।
গত 90 দিনে, eUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0067580601995751 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.00%
|30 দিন
|$ +0.0160554000
|+1.61%
|60 দিন
|$ +0.0225138000
|+2.25%
|90 দিন
|$ +0.0067580601995751
|+0.68%
eUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.00%
+0.16%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
eUSD (EUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 EUSD থেকে VND
₫26,315
|1 EUSD থেকে AUD
A$1.53
|1 EUSD থেকে GBP
￡0.74
|1 EUSD থেকে EUR
€0.85
|1 EUSD থেকে USD
$1
|1 EUSD থেকে MYR
RM4.24
|1 EUSD থেকে TRY
₺40.67
|1 EUSD থেকে JPY
¥147
|1 EUSD থেকে ARS
ARS$1,324.5
|1 EUSD থেকে RUB
₽79.99
|1 EUSD থেকে INR
₹87.72
|1 EUSD থেকে IDR
Rp16,129.03
|1 EUSD থেকে KRW
₩1,388.88
|1 EUSD থেকে PHP
₱56.75
|1 EUSD থেকে EGP
￡E.48.54
|1 EUSD থেকে BRL
R$5.43
|1 EUSD থেকে CAD
C$1.37
|1 EUSD থেকে BDT
৳121.34
|1 EUSD থেকে NGN
₦1,531.39
|1 EUSD থেকে UAH
₴41.31
|1 EUSD থেকে VES
Bs128
|1 EUSD থেকে CLP
$966
|1 EUSD থেকে PKR
Rs283.36
|1 EUSD থেকে KZT
₸539.66
|1 EUSD থেকে THB
฿32.32
|1 EUSD থেকে TWD
NT$29.9
|1 EUSD থেকে AED
د.إ3.67
|1 EUSD থেকে CHF
Fr0.8
|1 EUSD থেকে HKD
HK$7.84
|1 EUSD থেকে MAD
.د.م9.04
|1 EUSD থেকে MXN
$18.57
|1 EUSD থেকে PLN
zł3.64
|1 EUSD থেকে RON
лв4.35
|1 EUSD থেকে SEK
kr9.57
|1 EUSD থেকে BGN
лв1.67
|1 EUSD থেকে HUF
Ft339.32
|1 EUSD থেকে CZK
Kč20.98
|1 EUSD থেকে KWD
د.ك0.305
|1 EUSD থেকে ILS
₪3.43