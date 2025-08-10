Ethix প্রাইস (ETHIX)
Ethix(ETHIX) বর্তমানে 0.238676USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.83MUSD। ETHIX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Ethix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00569759 ছিল।
গত 30 দিনে, Ethix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0600293291 ছিল।
গত 60 দিনে, Ethix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0821822807 ছিল।
গত 90 দিনে, Ethix থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.07336003242039999 ছিল।
|আজ
|$ +0.00569759
|+2.45%
|30 দিন
|$ +0.0600293291
|+25.15%
|60 দিন
|$ +0.0821822807
|+34.43%
|90 দিন
|$ +0.07336003242039999
|+44.38%
Ethix এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.07%
+2.45%
+8.98%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector).
Ethix (ETHIX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ETHIXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
