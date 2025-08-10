DEUSD সম্পর্কে আরও

Elixir deUSD লোগো

Elixir deUSD প্রাইস (DEUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

Elixir deUSD (DEUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.999991
$0.999991$0.999991
0.00%1D
mexc
USD

আজকে Elixir deUSD (DEUSD) এর প্রাইস

Elixir deUSD(DEUSD) বর্তমানে 0.999991USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 137.60MUSD। DEUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Elixir deUSD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.03%
Elixir deUSD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
137.61M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DEUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DEUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Elixir deUSD (DEUSD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Elixir deUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00029832 ছিল।
গত 30 দিনে, Elixir deUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007494932 ছিল।
গত 60 দিনে, Elixir deUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008487923 ছিল।
গত 90 দিনে, Elixir deUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001182254743031 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00029832+0.03%
30 দিন$ +0.0007494932+0.07%
60 দিন$ +0.0008487923+0.08%
90 দিন$ -0.0001182254743031-0.01%

Elixir deUSD (DEUSD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Elixir deUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.999374
$ 0.999374$ 0.999374

$ 0.999903
$ 0.999903$ 0.999903

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

+0.03%

+0.03%

-0.00%

Elixir deUSD (DEUSD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 137.60M
$ 137.60M$ 137.60M

--
----

137.61M
137.61M 137.61M

Elixir deUSD (DEUSD) কী?

deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

DEUSD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DEUSD থেকে VND
26,314.763165
1 DEUSD থেকে AUD
A$1.52998623
1 DEUSD থেকে GBP
0.73999334
1 DEUSD থেকে EUR
0.84999235
1 DEUSD থেকে USD
$0.999991
1 DEUSD থেকে MYR
RM4.23996184
1 DEUSD থেকে TRY
40.66963397
1 DEUSD থেকে JPY
¥146.998677
1 DEUSD থেকে ARS
ARS$1,324.4880795
1 DEUSD থেকে RUB
79.98928009
1 DEUSD থেকে INR
87.71921052
1 DEUSD থেকে IDR
Rp16,128.88483873
1 DEUSD থেকে KRW
1,388.86750008
1 DEUSD থেকে PHP
56.74948925
1 DEUSD থেকে EGP
￡E.48.53956314
1 DEUSD থেকে BRL
R$5.42995113
1 DEUSD থেকে CAD
C$1.36998767
1 DEUSD থেকে BDT
121.33890794
1 DEUSD থেকে NGN
1,531.37621749
1 DEUSD থেকে UAH
41.30962821
1 DEUSD থেকে VES
Bs127.998848
1 DEUSD থেকে CLP
$965.991306
1 DEUSD থেকে PKR
Rs283.35744976
1 DEUSD থেকে KZT
539.65514306
1 DEUSD থেকে THB
฿32.31970912
1 DEUSD থেকে TWD
NT$29.8997309
1 DEUSD থেকে AED
د.إ3.66996697
1 DEUSD থেকে CHF
Fr0.7999928
1 DEUSD থেকে HKD
HK$7.83992944
1 DEUSD থেকে MAD
.د.م9.03991864
1 DEUSD থেকে MXN
$18.56983287
1 DEUSD থেকে PLN
3.63996724
1 DEUSD থেকে RON
лв4.34996085
1 DEUSD থেকে SEK
kr9.56991387
1 DEUSD থেকে BGN
лв1.66998497
1 DEUSD থেকে HUF
Ft339.31694612
1 DEUSD থেকে CZK
20.97981118
1 DEUSD থেকে KWD
د.ك0.304997255
1 DEUSD থেকে ILS
3.42996913