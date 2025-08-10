Elixir deUSD প্রাইস (DEUSD)
Elixir deUSD(DEUSD) বর্তমানে 0.999991USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 137.60MUSD। DEUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DEUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DEUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Elixir deUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00029832 ছিল।
গত 30 দিনে, Elixir deUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007494932 ছিল।
গত 60 দিনে, Elixir deUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008487923 ছিল।
গত 90 দিনে, Elixir deUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001182254743031 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00029832
|+0.03%
|30 দিন
|$ +0.0007494932
|+0.07%
|60 দিন
|$ +0.0008487923
|+0.08%
|90 দিন
|$ -0.0001182254743031
|-0.01%
Elixir deUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.03%
+0.03%
-0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.
|1 DEUSD থেকে VND
₫26,314.763165
|1 DEUSD থেকে AUD
A$1.52998623
|1 DEUSD থেকে GBP
￡0.73999334
|1 DEUSD থেকে EUR
€0.84999235
|1 DEUSD থেকে USD
$0.999991
|1 DEUSD থেকে MYR
RM4.23996184
|1 DEUSD থেকে TRY
₺40.66963397
|1 DEUSD থেকে JPY
¥146.998677
|1 DEUSD থেকে ARS
ARS$1,324.4880795
|1 DEUSD থেকে RUB
₽79.98928009
|1 DEUSD থেকে INR
₹87.71921052
|1 DEUSD থেকে IDR
Rp16,128.88483873
|1 DEUSD থেকে KRW
₩1,388.86750008
|1 DEUSD থেকে PHP
₱56.74948925
|1 DEUSD থেকে EGP
￡E.48.53956314
|1 DEUSD থেকে BRL
R$5.42995113
|1 DEUSD থেকে CAD
C$1.36998767
|1 DEUSD থেকে BDT
৳121.33890794
|1 DEUSD থেকে NGN
₦1,531.37621749
|1 DEUSD থেকে UAH
₴41.30962821
|1 DEUSD থেকে VES
Bs127.998848
|1 DEUSD থেকে CLP
$965.991306
|1 DEUSD থেকে PKR
Rs283.35744976
|1 DEUSD থেকে KZT
₸539.65514306
|1 DEUSD থেকে THB
฿32.31970912
|1 DEUSD থেকে TWD
NT$29.8997309
|1 DEUSD থেকে AED
د.إ3.66996697
|1 DEUSD থেকে CHF
Fr0.7999928
|1 DEUSD থেকে HKD
HK$7.83992944
|1 DEUSD থেকে MAD
.د.م9.03991864
|1 DEUSD থেকে MXN
$18.56983287
|1 DEUSD থেকে PLN
zł3.63996724
|1 DEUSD থেকে RON
лв4.34996085
|1 DEUSD থেকে SEK
kr9.56991387
|1 DEUSD থেকে BGN
лв1.66998497
|1 DEUSD থেকে HUF
Ft339.31694612
|1 DEUSD থেকে CZK
Kč20.97981118
|1 DEUSD থেকে KWD
د.ك0.304997255
|1 DEUSD থেকে ILS
₪3.42996913