DRIP প্রাইস ($DRIP)
DRIP($DRIP) বর্তমানে 0.0293928USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.96MUSD। $DRIP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $DRIP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $DRIP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DRIP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00284803 ছিল।
গত 30 দিনে, DRIP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0672229384 ছিল।
গত 60 দিনে, DRIP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0557016045 ছিল।
গত 90 দিনে, DRIP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.013215109980417677 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00284803
|+10.73%
|30 দিন
|$ +0.0672229384
|+228.71%
|60 দিন
|$ +0.0557016045
|+189.51%
|90 দিন
|$ +0.013215109980417677
|+81.69%
DRIP এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+6.35%
+10.73%
+46.57%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Drip is a dynamic meme coin community designed to enrich everyday life. Our mission is to empower individuals to enhance their journey through movement, growth, and personalized experiences. By blending cutting-edge financial tools with a lively social network, Drip creates an ecosystem where personal and financial growth intersect. We cultivate a culture of collaboration and creativity, inspiring members to push limits and set new benchmarks for success. At Drip, we’re not just growing, we’re transforming the meaning of daily progress, making every step towards your goals a collective path to achievement.
