DPRating প্রাইস (RATING)
DPRating(RATING) বর্তমানে 0.00007614USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 335.08KUSD। RATING থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RATING থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RATING এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DPRating থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, DPRating থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000595 ছিল।
গত 60 দিনে, DPRating থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000022045 ছিল।
গত 90 দিনে, DPRating থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000038513073022632 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.00%
|30 দিন
|$ -0.0000000595
|-0.07%
|60 দিন
|$ -0.0000022045
|-2.89%
|90 দিন
|$ +0.00000038513073022632
|+0.51%
DPRating এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
+0.00%
+5.19%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX).
DPRating (RATING) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RATINGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
