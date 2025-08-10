Divergence Protocol প্রাইস (DIVER)
Divergence Protocol(DIVER) বর্তমানে 0.01080839USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.14MUSD। DIVER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DIVER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DIVER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Divergence Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00033009 ছিল।
গত 30 দিনে, Divergence Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0040812415 ছিল।
গত 60 দিনে, Divergence Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0045048710 ছিল।
গত 90 দিনে, Divergence Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.003456899374551842 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00033009
|+3.15%
|30 দিন
|$ +0.0040812415
|+37.76%
|60 দিন
|$ +0.0045048710
|+41.68%
|90 দিন
|$ +0.003456899374551842
|+47.02%
Divergence Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.06%
+3.15%
+13.70%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options.
Divergence Protocol (DIVER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DIVERটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 DIVER থেকে VND
₫284.42278285
|1 DIVER থেকে AUD
A$0.0165368367
|1 DIVER থেকে GBP
￡0.0079982086
|1 DIVER থেকে EUR
€0.0091871315
|1 DIVER থেকে USD
$0.01080839
|1 DIVER থেকে MYR
RM0.0458275736
|1 DIVER থেকে TRY
₺0.4395772213
|1 DIVER থেকে JPY
¥1.58883333
|1 DIVER থেকে ARS
ARS$14.315712555
|1 DIVER থেকে RUB
₽0.8645631161
|1 DIVER থেকে INR
₹0.9481119708
|1 DIVER থেকে IDR
Rp174.3288465617
|1 DIVER থেকে KRW
₩15.0115567032
|1 DIVER থেকে PHP
₱0.6133761325
|1 DIVER থেকে EGP
￡E.0.5246392506
|1 DIVER থেকে BRL
R$0.0586895577
|1 DIVER থেকে CAD
C$0.0148074943
|1 DIVER থেকে BDT
৳1.3114900426
|1 DIVER থেকে NGN
₦16.5518603621
|1 DIVER থেকে UAH
₴0.4464945909
|1 DIVER থেকে VES
Bs1.38347392
|1 DIVER থেকে CLP
$10.44090474
|1 DIVER থেকে PKR
Rs3.0626653904
|1 DIVER থেকে KZT
₸5.8328557474
|1 DIVER থেকে THB
฿0.3493271648
|1 DIVER থেকে TWD
NT$0.323170861
|1 DIVER থেকে AED
د.إ0.0396667913
|1 DIVER থেকে CHF
Fr0.008646712
|1 DIVER থেকে HKD
HK$0.0847377776
|1 DIVER থেকে MAD
.د.م0.0977078456
|1 DIVER থেকে MXN
$0.2007118023
|1 DIVER থেকে PLN
zł0.0393425396
|1 DIVER থেকে RON
лв0.0470164965
|1 DIVER থেকে SEK
kr0.1034362923
|1 DIVER থেকে BGN
лв0.0180500113
|1 DIVER থেকে HUF
Ft3.6675028948
|1 DIVER থেকে CZK
Kč0.2267600222
|1 DIVER থেকে KWD
د.ك0.00329655895
|1 DIVER থেকে ILS
₪0.0370727777