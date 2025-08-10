DEXTER প্রাইস (DEXTER)
DEXTER(DEXTER) বর্তমানে 0.00000844USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.47KUSD। DEXTER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DEXTER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DEXTER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DEXTER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, DEXTER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000055594 ছিল।
গত 60 দিনে, DEXTER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000066155 ছিল।
গত 90 দিনে, DEXTER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.83%
|30 দিন
|$ -0.0000055594
|-65.86%
|60 দিন
|$ -0.0000066155
|-78.38%
|90 দিন
|$ 0
|--
DEXTER এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.67%
-1.83%
+2.96%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up.
DEXTER (DEXTER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DEXTERটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 DEXTER থেকে VND
₫0.2220986
|1 DEXTER থেকে AUD
A$0.0000129132
|1 DEXTER থেকে GBP
￡0.0000062456
|1 DEXTER থেকে EUR
€0.000007174
|1 DEXTER থেকে USD
$0.00000844
|1 DEXTER থেকে MYR
RM0.0000357856
|1 DEXTER থেকে TRY
₺0.0003432548
|1 DEXTER থেকে JPY
¥0.00124068
|1 DEXTER থেকে ARS
ARS$0.01117878
|1 DEXTER থেকে RUB
₽0.0006751156
|1 DEXTER থেকে INR
₹0.0007403568
|1 DEXTER থেকে IDR
Rp0.1361290132
|1 DEXTER থেকে KRW
₩0.0117221472
|1 DEXTER থেকে PHP
₱0.00047897
|1 DEXTER থেকে EGP
￡E.0.0004096776
|1 DEXTER থেকে BRL
R$0.0000458292
|1 DEXTER থেকে CAD
C$0.0000115628
|1 DEXTER থেকে BDT
৳0.0010241096
|1 DEXTER থেকে NGN
₦0.0129249316
|1 DEXTER থেকে UAH
₴0.0003486564
|1 DEXTER থেকে VES
Bs0.00108032
|1 DEXTER থেকে CLP
$0.00815304
|1 DEXTER থেকে PKR
Rs0.0023915584
|1 DEXTER থেকে KZT
₸0.0045547304
|1 DEXTER থেকে THB
฿0.0002727808
|1 DEXTER থেকে TWD
NT$0.000252356
|1 DEXTER থেকে AED
د.إ0.0000309748
|1 DEXTER থেকে CHF
Fr0.000006752
|1 DEXTER থেকে HKD
HK$0.0000661696
|1 DEXTER থেকে MAD
.د.م0.0000762976
|1 DEXTER থেকে MXN
$0.0001567308
|1 DEXTER থেকে PLN
zł0.0000307216
|1 DEXTER থেকে RON
лв0.000036714
|1 DEXTER থেকে SEK
kr0.0000807708
|1 DEXTER থেকে BGN
лв0.0000140948
|1 DEXTER থেকে HUF
Ft0.0028638608
|1 DEXTER থেকে CZK
Kč0.0001770712
|1 DEXTER থেকে KWD
د.ك0.0000025742
|1 DEXTER থেকে ILS
₪0.0000289492