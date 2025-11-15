বিনিময়DEX+
Decrypting-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00408507 USD। DCRYPT-এর মার্কেট ক্যাপ 236,742 USD। DCRYPT থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Decrypting (DCRYPT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:31:23 (UTC+8)

Decrypting-এর আজকের প্রাইস

আজ Decrypting (DCRYPT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00408507, যা গত 24 ঘণ্টায় 13.33% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DCRYPT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি DCRYPT-এর জন্য $ 0.00408507

Decrypting বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 236,742 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 57.71M DCRYPT। গত 24 ঘণ্টায়, DCRYPT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00404973 (নিম্ন) এবং $ 0.00472424 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01196398 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00207953

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DCRYPT গত ঘণ্টায় -3.10% এবং গত 7 দিনে +73.42% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Decrypting (DCRYPT) এর মার্কেট তথ্য

$ 236.74K
$ 236.74K$ 236.74K

--
----

$ 410.23K
$ 410.23K$ 410.23K

57.71M
57.71M 57.71M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Decrypting এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 236.74K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। DCRYPT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 57.71M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 410.23K

Decrypting-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00404973
$ 0.00404973$ 0.00404973
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00472424
$ 0.00472424$ 0.00472424
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00404973
$ 0.00404973$ 0.00404973

$ 0.00472424
$ 0.00472424$ 0.00472424

$ 0.01196398
$ 0.01196398$ 0.01196398

$ 0.00207953
$ 0.00207953$ 0.00207953

-3.10%

-13.32%

+73.42%

+73.42%

Decrypting (DCRYPT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Decrypting থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000628257918169184 ছিল।
গত 30 দিনে, Decrypting থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006890687 ছিল।
গত 60 দিনে, Decrypting থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000119643 ছিল।
গত 90 দিনে, Decrypting থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001475644391593208 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000628257918169184-13.32%
30 দিন$ +0.0006890687+16.87%
60 দিন$ +0.0000119643+0.29%
90 দিন$ -0.001475644391593208-26.53%

Decrypting এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Decrypting (DCRYPT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, DCRYPT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Decrypting (DCRYPT) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Decrypting এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2030 সালে 1 Decrypting-এর মূল্য কত হবে?
যদি Decrypting বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Decrypting-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:31:23 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Decrypting সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

