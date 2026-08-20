Enso প্রাইস(ENSO)
আজ Enso (ENSO)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.8364, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.30% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ENSO থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ENSO-এর জন্য ৳ 0.8364।
Enso বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- ENSO। গত 24 ঘণ্টায়, ENSO এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.7933 (নিম্ন) এবং ৳ 0.8623 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ENSO গত ঘণ্টায় -1.15% এবং গত 7 দিনে -7.42% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 69.28K-তে পৌঁছেছে।
ETH
Enso এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 69.28K। ENSO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 83.64M।
-1.15%
+2.30%
-7.42%
-7.42%
Enso এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +2.300594
|+2.30%
|30 দিন
|৳ +0.0819
|+10.85%
|60 দিন
|৳ +0.2121
|+33.97%
|90 দিন
|৳ -0.001
|-0.12%
আজ, ENSO এর পরিবর্তন ৳ +2.300594 (+2.30%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0819(+10.85%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ENSO এর প্রাইস ৳ +0.2121 (+33.97%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.001 (-0.12%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Enso (ENSO) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Enso প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Enso-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ENSO মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
ENSO_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 0.8046 মূল্যস্তরে কার্যকরী হচ্ছে। দামটি S1 হাব 0.7976 এবং সেন্ট্রাল হাব 0.8105-এর মধ্যে অবস্থান করছে। বর্তমান স্ট্রাকচার ইন্টারভালের নিচের স্তরে অবস্থান করছে। বাই ও সেল পক্ষ হাব সিস্টেমের মধ্যে সংকীর্ণ দোলনশীল প্যাটার্ন গড়ে তুলেছে। দাম সেন্ট্রাল রেজিস্ট্যান্স লেভেল অতিক্রম করতে পারেনি। নিচের দিকে S2 হাব 0.7849 দূরবর্তী স্ট্রাকচারের সীমানা গঠন করেছে। উপরের দিকে R1 হাব 0.8232 ঊর্ধ্বগামী স্থানের সীমানা নির্ধারণ করেছে। স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ গ্রুপ ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। EMA ইন্ডিকেটর মধ্যম থেকে বাড়তি প্রবণতার অবস্থায় রয়েছে। MACD গোল্ডেন ক্রস ফর্মেশন তৈরি করেছে। কিনেটিক ইন্ডিকেটরে দ্রুত ও ধীর স্তরের বিভাজন দেখা যাচ্ছে। RSI মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে। KDJ এবং StochRSI মান কিনেটিক শক্তির বিক্ষিপ্ত প্রবণতা দেখাচ্ছে। ওলাটিলিটি BOLL ব্যান্ডের মধ্যে সংকোচনের অবস্থায় রয়েছে। বাই পক্ষের শক্তি স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, আর সেল পক্ষের শক্তি সেন্ট্রাল হাবে চাপ প্রয়োগ করছে। সামগ্রিক কিনেটিক শক্তি একতরফা বিক্ষিপ্ত প্রবণতা প্রদর্শন করছে না। নিকটস্থ সাপোর্ট অবস্থান S1 হাব 0.7976-এ। এই মূল্যস্তর বর্তমান মূল্য থেকে 0.0070 দূরে অবস্থান করছে। নিকটস্থ প্রেশার অবস্থান সেন্ট্রাল হাব 0.8105-এ। এই মূল্যস্তর বর্তমান মূল্য থেকে 0.0059 দূরে অবস্থান করছে। দূরবর্তী সাপোর্ট হিসেবে S2 হাব 0.7849 এবং দূরবর্তী প্রেশার হিসেবে R1 হাব 0.8232 বিবেচিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তরগুলো সেন্ট্রাল হাবের চারপাশে বিতরণ করা হয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Enso এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Enso (ENSO) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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