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Enso-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.8364 BDT। ENSO-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। ENSO-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Enso-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.8364 BDT। ENSO-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। ENSO-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ENSO সম্পর্কে আরও

ENSO প্রাইসের তথ্য

ENSO কী

ENSO হোয়াইটপেপার

ENSO অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ENSO টোকেনোমিক্স

ENSO প্রাইস পূর্বাভাস

ENSO ইতিহাস

ENSO ক্রয়ের গাইড

ENSO-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

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Enso প্রাইস(ENSO)

1 ENSO থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳102.326433
৳102.326433৳102.326433
+2.30%1D
BDT
Enso (ENSO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 09:33:15 (UTC+8)

Enso-এর আজকের প্রাইস

আজ Enso (ENSO)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.8364, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.30% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ENSO থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ENSO-এর জন্য ৳ 0.8364

Enso বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- ENSO। গত 24 ঘণ্টায়, ENSO এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.7933 (নিম্ন) এবং ৳ 0.8623 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ENSO গত ঘণ্টায় -1.15% এবং গত 7 দিনে -7.42% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 69.28K-তে পৌঁছেছে।

Enso (ENSO) এর মার্কেট তথ্য

--
----

৳ 69.28K
৳ 69.28K৳ 69.28K

৳ 83.64M
৳ 83.64M৳ 83.64M

--
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100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Enso এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 69.28K। ENSO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 83.64M

Enso-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.7933
৳ 0.7933৳ 0.7933
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.8623
৳ 0.8623৳ 0.8623
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.7933
৳ 0.7933৳ 0.7933

৳ 0.8623
৳ 0.8623৳ 0.8623

--
----

--
----

-1.15%

+2.30%

-7.42%

-7.42%

Enso (ENSO) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Enso এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +2.300594+2.30%
30 দিন৳ +0.0819+10.85%
60 দিন৳ +0.2121+33.97%
90 দিন৳ -0.001-0.12%
Enso আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, ENSO এর পরিবর্তন ৳ +2.300594 (+2.30%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Enso 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0819(+10.85%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Enso 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ENSO এর প্রাইস ৳ +0.2121 (+33.97%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Enso 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.001 (-0.12%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Enso (ENSO) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Enso প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Enso-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Enso-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Enso-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

ENSO মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টS1 ≤ প্রাইস <পিভটS1-পিভট এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ5‑6টি ক্রয়60‑80% ক্রয়বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।

ENSO_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 0.8046 মূল্যস্তরে কার্যকরী হচ্ছে। দামটি S1 হাব 0.7976 এবং সেন্ট্রাল হাব 0.8105-এর মধ্যে অবস্থান করছে। বর্তমান স্ট্রাকচার ইন্টারভালের নিচের স্তরে অবস্থান করছে। বাই ও সেল পক্ষ হাব সিস্টেমের মধ্যে সংকীর্ণ দোলনশীল প্যাটার্ন গড়ে তুলেছে। দাম সেন্ট্রাল রেজিস্ট্যান্স লেভেল অতিক্রম করতে পারেনি। নিচের দিকে S2 হাব 0.7849 দূরবর্তী স্ট্রাকচারের সীমানা গঠন করেছে। উপরের দিকে R1 হাব 0.8232 ঊর্ধ্বগামী স্থানের সীমানা নির্ধারণ করেছে। স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ গ্রুপ ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। EMA ইন্ডিকেটর মধ্যম থেকে বাড়তি প্রবণতার অবস্থায় রয়েছে। MACD গোল্ডেন ক্রস ফর্মেশন তৈরি করেছে। কিনেটিক ইন্ডিকেটরে দ্রুত ও ধীর স্তরের বিভাজন দেখা যাচ্ছে। RSI মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে। KDJ এবং StochRSI মান কিনেটিক শক্তির বিক্ষিপ্ত প্রবণতা দেখাচ্ছে। ওলাটিলিটি BOLL ব্যান্ডের মধ্যে সংকোচনের অবস্থায় রয়েছে। বাই পক্ষের শক্তি স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, আর সেল পক্ষের শক্তি সেন্ট্রাল হাবে চাপ প্রয়োগ করছে। সামগ্রিক কিনেটিক শক্তি একতরফা বিক্ষিপ্ত প্রবণতা প্রদর্শন করছে না। নিকটস্থ সাপোর্ট অবস্থান S1 হাব 0.7976-এ। এই মূল্যস্তর বর্তমান মূল্য থেকে 0.0070 দূরে অবস্থান করছে। নিকটস্থ প্রেশার অবস্থান সেন্ট্রাল হাব 0.8105-এ। এই মূল্যস্তর বর্তমান মূল্য থেকে 0.0059 দূরে অবস্থান করছে। দূরবর্তী সাপোর্ট হিসেবে S2 হাব 0.7849 এবং দূরবর্তী প্রেশার হিসেবে R1 হাব 0.8232 বিবেচিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তরগুলো সেন্ট্রাল হাবের চারপাশে বিতরণ করা হয়েছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Enso-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

ENSO টোকেনের দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা
2. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
3. Enso ইকোসিস্টেমের মধ্যে টোকেনের উপযোগিতা এবং গ্রহণযোগ্যতা
4. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন
5. সরবরাহের গতিবিধি, যার মধ্যে স্টেকিং রিওয়ার্ড এবং টোকেন বার্ন অন্তর্ভুক্ত
6. DeFi প্রোটোকলকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক সংবাদ
7. অনুরূপ ইয়াল্ড অপটিমাইজেশন প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা
8. সামগ্রিক DeFi খাতের পারফরম্যান্স এবং TVL-এর পরিবর্তন

মানুষ কেন Enso-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের Enso (ENSO) এর দাম জানতে চায়: সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর মূল্য ট্র্যাক করা, কেনা/বিক্রয়ের অর্ডার সময় ঠিক করা, বাজারের প্রবণতা মূল্যায়ন করা, লাভ-ক্ষতি হিসাব করা এবং অস্থির ক্রিপ্টো বাজারে বিনিয়োগের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে আপডেট থাকা।

Enso এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Enso (ENSO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ENSO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Enso (ENSO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Enso এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Enso এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ENSO এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Enso প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Enso কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Enso দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে ENSO কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Enso কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Enso (ENSO) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Enso তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Enso (ENSO) কিনবেন নির্দেশিকা

Enso দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Enso এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে Enso (ENSO) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Enso (ENSO) কী?

Enso is a unified network that connects all blockchains, empowering developers to build composable applications for millions of users across Web2 and Web3.

Enso সম্পর্কিত রিসোর্স

Enso সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Enso ওয়েবসাইট
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মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Enso সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 09:33:15 (UTC+8)

Enso (ENSO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Enso সম্পর্কে আরও জানুন

ENSO USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে ENSO-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে ENSO USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
ENSO/USDT
৳102.228665
৳102.228665৳102.228665
+2.16%
85.17K (USDT)

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ENSO-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

ENSO
ENSO
BDT
BDT

1 ENSO = 102.216444 BDT