DeCats প্রাইস (DECATS)
DeCats(DECATS) বর্তমানে 0.665569USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.66KUSD। DECATS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DECATS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DECATS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DeCats থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00208978 ছিল।
গত 30 দিনে, DeCats থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0024100253 ছিল।
গত 60 দিনে, DeCats থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0077458254 ছিল।
গত 90 দিনে, DeCats থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0165588628246697 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00208978
|+0.31%
|30 দিন
|$ +0.0024100253
|+0.36%
|60 দিন
|$ -0.0077458254
|-1.16%
|90 দিন
|$ +0.0165588628246697
|+2.55%
DeCats এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.31%
+0.99%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e. After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),
