Dayhub প্রাইস (DAY)
Dayhub(DAY) বর্তমানে 0.00587245USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.83MUSD। DAY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DAY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DAY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Dayhub থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000613495305002532 ছিল।
গত 30 দিনে, Dayhub থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001420551 ছিল।
গত 60 দিনে, Dayhub থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002615683 ছিল।
গত 90 দিনে, Dayhub থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000343491547027395 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000613495305002532
|-9.45%
|30 দিন
|$ +0.0001420551
|+2.42%
|60 দিন
|$ +0.0002615683
|+4.45%
|90 দিন
|$ -0.000343491547027395
|-5.52%
Dayhub এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.30%
-9.45%
+0.31%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs.
|1 DAY থেকে VND
₫154.53352175
|1 DAY থেকে AUD
A$0.0089848485
|1 DAY থেকে GBP
￡0.004345613
|1 DAY থেকে EUR
€0.0049915825
|1 DAY থেকে USD
$0.00587245
|1 DAY থেকে MYR
RM0.024899188
|1 DAY থেকে TRY
₺0.2388325415
|1 DAY থেকে JPY
¥0.86325015
|1 DAY থেকে ARS
ARS$7.778060025
|1 DAY থেকে RUB
₽0.4697372755
|1 DAY থেকে INR
₹0.515131314
|1 DAY থেকে IDR
Rp94.7169222235
|1 DAY থেকে KRW
₩8.156128356
|1 DAY থেকে PHP
₱0.3332615375
|1 DAY থেকে EGP
￡E.0.285048723
|1 DAY থেকে BRL
R$0.0318874035
|1 DAY থেকে CAD
C$0.0080452565
|1 DAY থেকে BDT
৳0.712563083
|1 DAY থেকে NGN
₦8.9930112055
|1 DAY থেকে UAH
₴0.2425909095
|1 DAY থেকে VES
Bs0.7516736
|1 DAY থেকে CLP
$5.6727867
|1 DAY থেকে PKR
Rs1.664017432
|1 DAY থেকে KZT
₸3.169126367
|1 DAY থেকে THB
฿0.189797584
|1 DAY থেকে TWD
NT$0.175586255
|1 DAY থেকে AED
د.إ0.0215518915
|1 DAY থেকে CHF
Fr0.00469796
|1 DAY থেকে HKD
HK$0.046040008
|1 DAY থেকে MAD
.د.م0.053086948
|1 DAY থেকে MXN
$0.1090513965
|1 DAY থেকে PLN
zł0.021375718
|1 DAY থেকে RON
лв0.0255451575
|1 DAY থেকে SEK
kr0.0561993465
|1 DAY থেকে BGN
лв0.0098069915
|1 DAY থেকে HUF
Ft1.992639734
|1 DAY থেকে CZK
Kč0.123204001
|1 DAY থেকে KWD
د.ك0.00179109725
|1 DAY থেকে ILS
₪0.0201425035