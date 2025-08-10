Darwinia Commitment প্রাইস (KTON)
Darwinia Commitment(KTON) বর্তমানে 3.75USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 558.00KUSD। KTON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Darwinia Commitment থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.197504 ছিল।
গত 30 দিনে, Darwinia Commitment থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2319337500 ছিল।
গত 60 দিনে, Darwinia Commitment থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1337827500 ছিল।
গত 90 দিনে, Darwinia Commitment থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.371887449012198 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.197504
|+5.56%
|30 দিন
|$ +0.2319337500
|+6.18%
|60 দিন
|$ -0.1337827500
|-3.56%
|90 দিন
|$ -0.371887449012198
|-9.02%
Darwinia Commitment এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
+5.56%
+15.17%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens.
Darwinia Commitment (KTON) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KTONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
