Dafi Protocol লোগো

Dafi Protocol প্রাইস (DAFI)

তালিকাভুক্ত নয়

Dafi Protocol (DAFI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00052791
$0.00052791$0.00052791
-1.00%1D
USD

আজকে Dafi Protocol (DAFI) এর প্রাইস

Dafi Protocol(DAFI) বর্তমানে 0.0005279USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 298.51KUSD। DAFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Dafi Protocol এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-1.09%
Dafi Protocol এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
565.33M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DAFI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DAFI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Dafi Protocol (DAFI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Dafi Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Dafi Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000656416 ছিল।
গত 60 দিনে, Dafi Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001017572 ছিল।
গত 90 দিনে, Dafi Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00008725261755581787 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-1.09%
30 দিন$ +0.0000656416+12.43%
60 দিন$ +0.0001017572+19.28%
90 দিন$ +0.00008725261755581787+19.80%

Dafi Protocol (DAFI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Dafi Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00048989
$ 0.00048989$ 0.00048989

$ 0.0005954
$ 0.0005954$ 0.0005954

$ 0.207531
$ 0.207531$ 0.207531

-5.19%

-1.09%

+30.75%

Dafi Protocol (DAFI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 298.51K
$ 298.51K$ 298.51K

--
----

565.33M
565.33M 565.33M

Dafi Protocol (DAFI) কী?

Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier.

Dafi Protocol (DAFI) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Dafi Protocol (DAFI) এর টোকেনোমিক্স

Dafi Protocol (DAFI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DAFIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

