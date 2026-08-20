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Crust Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01017259 USD। CRU-এর মার্কেট ক্যাপ 271,774 USD। CRU-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Crust Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01017259 USD। CRU-এর মার্কেট ক্যাপ 271,774 USD। CRU-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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CRU প্রাইসের তথ্য

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Crust Network প্রাইস (CRU)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CRU থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01015699
$0.01015699$0.01015699
+2.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Crust Network (CRU) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:03:33 (UTC+8)

Crust Network-এর আজকের প্রাইস

আজ Crust Network (CRU)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01017259, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.85% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CRU থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CRU-এর জন্য $ 0.01017259

Crust Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 271,774 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 26.72M CRU। গত 24 ঘণ্টায়, CRU এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00985269 (নিম্ন) এবং $ 0.01021132 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 179.24 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00769792

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CRU গত ঘণ্টায় -0.36% এবং গত 7 দিনে +2.66% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 11.47K-তে পৌঁছেছে।

Crust Network (CRU) এর মার্কেট তথ্য

$ 271.77K
$ 271.77K$ 271.77K

$ 11.47K
$ 11.47K$ 11.47K

$ 356.30K
$ 356.30K$ 356.30K

26.72M
26.72M 26.72M

35,025,067.0
35,025,067.0 35,025,067.0

Crust Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 271.77K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 11.47K। CRU এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 26.72M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 35025067.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 356.30K

Crust Network-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00985269
$ 0.00985269$ 0.00985269
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01021132
$ 0.01021132$ 0.01021132
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00985269
$ 0.00985269$ 0.00985269

$ 0.01021132
$ 0.01021132$ 0.01021132

$ 179.24
$ 179.24$ 179.24

$ 0.00769792
$ 0.00769792$ 0.00769792

-0.36%

+2.85%

+2.66%

+2.66%

Crust Network (CRU) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Crust Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00028233 ছিল।
গত 30 দিনে, Crust Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004005620 ছিল।
গত 60 দিনে, Crust Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0023179975 ছিল।
গত 90 দিনে, Crust Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000028561015521 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00028233+2.85%
30 দিন$ -0.0004005620-3.93%
60 দিন$ +0.0023179975+22.79%
90 দিন$ +0.00000028561015521+0.00%

Crust Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Crust Network (CRU) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CRU এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Crust Network (CRU) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Crust Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Crust Network (CRU) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Data AvailabilityDePINPolkadot Ecosystem

Crust Network সম্পর্কে

Crust Network-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?

Crust Network-এর দাম Tk1.2510153296077756452000 এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে 2.85%।

আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?

মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।

CRU বাজারের তরলতা কতটা?

--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।

দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?

Tk1.2116743354321008732000 এবং Tk1.2557783077397665296000 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

Crust Network-এর বর্তমান বাজারে র‌্যাঙ্কিং কী?

বর্তমানে এটি #4062 র‌্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk33422505.00500104872000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।

সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?

26716087.0 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।

Crust Network-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Crust Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:03:33 (UTC+8)

Crust Network (CRU) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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