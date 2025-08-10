CREDI সম্পর্কে আরও

Credefi লোগো

Credefi প্রাইস (CREDI)

তালিকাভুক্ত নয়

Credefi (CREDI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00529543
$0.00529543$0.00529543
+17.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Credefi (CREDI) এর প্রাইস

Credefi(CREDI) বর্তমানে 0.00529543USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.96MUSD। CREDI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Credefi এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+18.00%
Credefi এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
748.57M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CREDI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CREDI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Credefi (CREDI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Credefi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00080763 ছিল।
গত 30 দিনে, Credefi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005200069 ছিল।
গত 60 দিনে, Credefi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006232218 ছিল।
গত 90 দিনে, Credefi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002084930203425121 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00080763+18.00%
30 দিন$ +0.0005200069+9.82%
60 দিন$ -0.0006232218-11.76%
90 দিন$ -0.002084930203425121-28.24%

Credefi (CREDI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Credefi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00438835
$ 0.00438835$ 0.00438835

$ 0.00563894
$ 0.00563894$ 0.00563894

$ 0.317732
$ 0.317732$ 0.317732

+0.48%

+18.00%

+14.37%

Credefi (CREDI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

--
----

748.57M
748.57M 748.57M

Credefi (CREDI) কী?

Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Credefi (CREDI) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Credefi (CREDI) এর টোকেনোমিক্স

Credefi (CREDI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CREDIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Credefi (CREDI) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

