Cortensor প্রাইস (COR)
Cortensor(COR) বর্তমানে 0.00930141USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.72MUSD। COR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ COR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। COR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Cortensor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00109109 ছিল।
গত 30 দিনে, Cortensor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0061652824 ছিল।
গত 60 দিনে, Cortensor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0033460762 ছিল।
গত 90 দিনে, Cortensor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.002283259542684975 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00109109
|+13.29%
|30 দিন
|$ +0.0061652824
|+66.28%
|60 দিন
|$ +0.0033460762
|+35.97%
|90 দিন
|$ +0.002283259542684975
|+32.53%
Cortensor এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
+13.29%
+95.08%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers.
|1 COR থেকে VND
₫244.76660415
|1 COR থেকে AUD
A$0.0142311573
|1 COR থেকে GBP
￡0.0068830434
|1 COR থেকে EUR
€0.0079061985
|1 COR থেকে USD
$0.00930141
