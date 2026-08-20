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GAIB-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0118 BDT। GAIB-এর মার্কেট ক্যাপ 2,417,013.6706 BDT। GAIB-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!GAIB-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0118 BDT। GAIB-এর মার্কেট ক্যাপ 2,417,013.6706 BDT। GAIB-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

GAIB সম্পর্কে আরও

GAIB প্রাইসের তথ্য

GAIB কী

GAIB হোয়াইটপেপার

GAIB অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

GAIB টোকেনোমিক্স

GAIB প্রাইস পূর্বাভাস

GAIB ইতিহাস

GAIB ক্রয়ের গাইড

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GAIB প্রাইস(GAIB)

1 GAIB থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳1.442078
৳1.442078৳1.442078
-9.23%1D
BDT
GAIB (GAIB) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 09:56:46 (UTC+8)

GAIB-এর আজকের প্রাইস

আজ GAIB (GAIB)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0118, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.23% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GAIB থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি GAIB-এর জন্য ৳ 0.0118

GAIB বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1497 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.42M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 204.83M GAIB। গত 24 ঘণ্টায়, GAIB এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0118 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01302 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 34.26770605993046411 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 1.3920988359727690142

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GAIB গত ঘণ্টায় -8.74% এবং গত 7 দিনে -8.81% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.07K-তে পৌঁছেছে।

GAIB (GAIB) এর মার্কেট তথ্য

No.1497

৳ 2.42M
৳ 2.42M৳ 2.42M

৳ 54.07K
৳ 54.07K৳ 54.07K

৳ 11.80M
৳ 11.80M৳ 11.80M

204.83M
204.83M 204.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.48%

ETH

GAIB এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.42M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.07K। GAIB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 204.83M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 11.80M

GAIB-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.0118
৳ 0.0118৳ 0.0118
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.01302
৳ 0.01302৳ 0.01302
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.0118
৳ 0.0118৳ 0.0118

৳ 0.01302
৳ 0.01302৳ 0.01302

৳ 34.26770605993046411
৳ 34.26770605993046411৳ 34.26770605993046411

৳ 1.3920988359727690142
৳ 1.3920988359727690142৳ 1.3920988359727690142

-8.74%

-9.22%

-8.81%

-8.81%

GAIB (GAIB) প্রাইসের হিস্টরি BDT

GAIB এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -0.1466385-9.22%
30 দিন৳ -0.00244-17.14%
60 দিন৳ -0.00033-2.73%
90 দিন৳ -0.00647-35.42%
GAIB আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, GAIB এর পরিবর্তন ৳ -0.1466385 (-9.22%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

GAIB 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00244(-17.14%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

GAIB 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GAIB এর প্রাইস ৳ -0.00033 (-2.73%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

GAIB 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.00647 (-35.42%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি GAIB (GAIB) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই GAIB প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

GAIB-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি GAIB-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

GAIB-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

GAIB মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ1‑2টি ক্রয়20‑40% বিক্রয়বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।

GAIB_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালে কেন্দ্রীয় মান 0.01295-এর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.01298 কেন্দ্রীয় মানের কাছাকাছি। মূল্য S1 এবং R1 দ্বারা গঠিত সংকীর্ণ পরিসরের ভিতরে অবস্থান করছে, এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে লড়াই কেন্দ্রীয় মানের আশেপাশেই ঘটছে। স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, দীর্ঘমেয়াদী EMA এখনও বাই অবস্থানে রয়েছে, এবং সূচকগুলোর দিকনির্দেশনাও একই ধরনের। মূল্য হঠাৎ পরিবর্তনের কোনো স্পষ্ট চিহ্ন বা প্রবণতার ব্যতিক্রম ছাড়াই দোলনশীল কাঠামোর মূল অঞ্চলে অবস্থান করছে। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, এবং কিনেন শক্তির কাঠামো ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মকে পরিবর্তিত হয়েছে, যা ক্রেতাদের শক্তি বাড়ছে এর প্রমাণ। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা বাজারের মনোভাব এখনও অত্যধিক উত্তেজিত বা অত্যধিক শীতল নয় এর ইঙ্গিত দেয়। KDJ এবং StochRSI মানগুলো স্বল্পমেয়াদী দোলনশীলতাকে মাঝারি পর্যায়ে রাখছে, এবং দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো একই দিকে চলছে, কোনো স্পষ্ট বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না। Bollinger Bands সংকীর্ণ হয়ে আসার ফলে দোলনশীলতা সাময়িকভাবে হ্রাস পেয়েছে, মূল্য চ্যানেলের মাঝামাঝি রেখার আশেপাশে সংগঠিত হচ্ছে, এবং শক্তির বিতরণ অপেক্ষাকৃত সমান হওয়ায় একদিকে ত্বরান্বিত হওয়ার কোনো চিহ্ন নেই। উপরের প্রথম প্রতিরোধ স্তর R1 অবস্থান করছে 0.01309 এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.85% দূরে, এবং এটি নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার বিন্দু। দ্বিতীয় প্রতিরোধ স্তর R2 অবস্থান করছে 0.01325 এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.08% দূরে, এবং এটি দূরবর্তী সন্দর্ভের সীমানা হিসেবে কাজ করছে। নিচের প্রথম সমর্থন স্তর S1 অবস্থান করছে 0.01279 এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.46% দূরে। দ্বিতীয় সমর্থন স্তর S2 অবস্থান করছে 0.01265 এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.54% দূরে, এবং এটি নিচের দিকে প্রবাহের জন্য একটি সহজ সুবিধা প্রদান করছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো GAIB-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

GAIB টোকেনের দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

বাজারের মনোভাব: সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা GAIB-এর দামকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

চাহিদা ও সরবরাহ: টোকেনের পরিচলনা, ট্রেডিং ভলিউম এবং হোল্ডারদের আচরণ সরাসরি দামের পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

প্রযুক্তিগত আপডেট: প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন, অংশীদারিত্ব এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি দামের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত খবর: সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সরকারি নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ঘোষণা বিনিয়োগকারীদের মনোভাবকে প্রভাবিত করে।

প্রতিযোগিতা: অনুরূপ AI-ভিত্তিক ক্রিপ্টো প্রকল্পগুলির কর্মক্ষমতা GAIB-এর বাজারে অবস্থানকে প্রভাবিত করে।

ট্রেডিং কার্যকলাপ: এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, তরলতার স্তর এবং প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ দামের স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে।

অর্থনৈতিক কারণ: বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং প্রথাগত বাজারের কর্মক্ষমতা প্রায়ই ক্রিপ্টো দামের সাথে সম্পর্কিত থাকে।

মানুষ কেন GAIB-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের GAIB-এর দাম জানতে চায়: সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর পারফরম্যান্স ট্র্যাক করা, কেনার/বিক্রয়ের সুযোগ শনাক্ত করা, বাজারের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করা এবং বিনিয়োগের সময় নির্ধারণ করা। রিয়েল-টাইম দামের ডেটা ট্রেডারদের অস্থিরতার সুযোগ গ্রহণ করতে এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

GAIB এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য GAIB (GAIB) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GAIB এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
GAIB (GAIB) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, GAIB এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে GAIB এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? GAIB এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, GAIB প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ GAIB কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

GAIB দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে GAIB কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে GAIB কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার GAIB (GAIB) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং GAIB তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে GAIB (GAIB) কিনবেন নির্দেশিকা

GAIB দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

GAIB এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে GAIB (GAIB) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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GAIB (GAIB) কী?

GAIB is the economic layer for AI infrastructure, bringing compute and robotic economies on-chain. By tokenizing enterprise-grade GPUs and robotics assets with their cashflows, GAIB unlocks capital for neo-cloud, data centers, and robotics innovators while providing investors direct access to AI infra investments and real yields.

GAIB সম্পর্কিত রিসোর্স

GAIB সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল GAIB ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: GAIB সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 09:56:46 (UTC+8)

GAIB (GAIB) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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GAIB USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে GAIB-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে GAIB USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
GAIB/USDT
৳1.4946283
৳1.4946283৳1.4946283
-5.77%
4.17M (USDT)

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৳22.156673
৳22.156673৳22.156673

+806.50%

Optiview

Optiview

OV

৳29.244853
৳29.244853৳29.244853

-11.37%

Basecat

Basecat

BASECAT

৳1.25155261
৳1.25155261৳1.25155261

+19.49%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

৳4.95512666
৳4.95512666৳4.95512666

-1.38%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.07198169
৳0.07198169৳0.07198169

+135.60%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳214.35634
৳214.35634৳214.35634

+21.72%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.5992066
৳14.5992066৳14.5992066

+17.46%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0562166
৳0.0562166৳0.0562166

+21.05%

Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8,459.3762
৳8,459.3762৳8,459.3762

+11.91%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

GAIB-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

GAIB
GAIB
BDT
BDT

1 GAIB = 1.442078 BDT