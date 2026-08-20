GAIB প্রাইস(GAIB)
আজ GAIB (GAIB)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0118, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.23% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GAIB থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি GAIB-এর জন্য ৳ 0.0118।
GAIB বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1497 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.42M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 204.83M GAIB। গত 24 ঘণ্টায়, GAIB এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0118 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01302 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 34.26770605993046411 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 1.3920988359727690142।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GAIB গত ঘণ্টায় -8.74% এবং গত 7 দিনে -8.81% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.07K-তে পৌঁছেছে।
No.1497
20.48%
ETH
GAIB এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.42M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 54.07K। GAIB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 204.83M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 11.80M।
-8.74%
-9.22%
-8.81%
-8.81%
GAIB এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.1466385
|-9.22%
|30 দিন
|৳ -0.00244
|-17.14%
|60 দিন
|৳ -0.00033
|-2.73%
|90 দিন
|৳ -0.00647
|-35.42%
আজ, GAIB এর পরিবর্তন ৳ -0.1466385 (-9.22%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00244(-17.14%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GAIB এর প্রাইস ৳ -0.00033 (-2.73%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.00647 (-35.42%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি GAIB (GAIB) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই GAIB প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি GAIB-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
GAIB মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
GAIB_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালে কেন্দ্রীয় মান 0.01295-এর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.01298 কেন্দ্রীয় মানের কাছাকাছি। মূল্য S1 এবং R1 দ্বারা গঠিত সংকীর্ণ পরিসরের ভিতরে অবস্থান করছে, এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে লড়াই কেন্দ্রীয় মানের আশেপাশেই ঘটছে। স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, দীর্ঘমেয়াদী EMA এখনও বাই অবস্থানে রয়েছে, এবং সূচকগুলোর দিকনির্দেশনাও একই ধরনের। মূল্য হঠাৎ পরিবর্তনের কোনো স্পষ্ট চিহ্ন বা প্রবণতার ব্যতিক্রম ছাড়াই দোলনশীল কাঠামোর মূল অঞ্চলে অবস্থান করছে। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, এবং কিনেন শক্তির কাঠামো ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মকে পরিবর্তিত হয়েছে, যা ক্রেতাদের শক্তি বাড়ছে এর প্রমাণ। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা বাজারের মনোভাব এখনও অত্যধিক উত্তেজিত বা অত্যধিক শীতল নয় এর ইঙ্গিত দেয়। KDJ এবং StochRSI মানগুলো স্বল্পমেয়াদী দোলনশীলতাকে মাঝারি পর্যায়ে রাখছে, এবং দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো একই দিকে চলছে, কোনো স্পষ্ট বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না। Bollinger Bands সংকীর্ণ হয়ে আসার ফলে দোলনশীলতা সাময়িকভাবে হ্রাস পেয়েছে, মূল্য চ্যানেলের মাঝামাঝি রেখার আশেপাশে সংগঠিত হচ্ছে, এবং শক্তির বিতরণ অপেক্ষাকৃত সমান হওয়ায় একদিকে ত্বরান্বিত হওয়ার কোনো চিহ্ন নেই। উপরের প্রথম প্রতিরোধ স্তর R1 অবস্থান করছে 0.01309 এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.85% দূরে, এবং এটি নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার বিন্দু। দ্বিতীয় প্রতিরোধ স্তর R2 অবস্থান করছে 0.01325 এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.08% দূরে, এবং এটি দূরবর্তী সন্দর্ভের সীমানা হিসেবে কাজ করছে। নিচের প্রথম সমর্থন স্তর S1 অবস্থান করছে 0.01279 এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.46% দূরে। দ্বিতীয় সমর্থন স্তর S2 অবস্থান করছে 0.01265 এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.54% দূরে, এবং এটি নিচের দিকে প্রবাহের জন্য একটি সহজ সুবিধা প্রদান করছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, GAIB এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে GAIB (GAIB) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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GAIB is the economic layer for AI infrastructure, bringing compute and robotic economies on-chain. By tokenizing enterprise-grade GPUs and robotics assets with their cashflows, GAIB unlocks capital for neo-cloud, data centers, and robotics innovators while providing investors direct access to AI infra investments and real yields.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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