Conscious Token প্রাইস (CONSCIOUS)
Conscious Token(CONSCIOUS) বর্তমানে 0.194723USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 194.71MUSD। CONSCIOUS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CONSCIOUS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CONSCIOUS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Conscious Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0081107294436821 ছিল।
গত 30 দিনে, Conscious Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0859434495 ছিল।
গত 60 দিনে, Conscious Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1574640391 ছিল।
গত 90 দিনে, Conscious Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.07419327936513798 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0081107294436821
|-3.99%
|30 দিন
|$ +0.0859434495
|+44.14%
|60 দিন
|$ +0.1574640391
|+80.87%
|90 দিন
|$ +0.07419327936513798
|+61.56%
Conscious Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.13%
-3.99%
+16.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring.
Conscious Token (CONSCIOUS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CONSCIOUSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
