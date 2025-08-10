Conic প্রাইস (CNC)
Conic(CNC) বর্তমানে 0.00401663USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 31.13KUSD। CNC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Conic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Conic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0121012876 ছিল।
গত 60 দিনে, Conic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0092618575 ছিল।
গত 90 দিনে, Conic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.53%
|30 দিন
|$ +0.0121012876
|+301.28%
|60 দিন
|$ +0.0092618575
|+230.59%
|90 দিন
|$ 0
|--
Conic এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+1.53%
+19.97%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Conic (CNC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CNCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CNC থেকে VND
₫105.69761845
|1 CNC থেকে AUD
A$0.0061454439
|1 CNC থেকে GBP
￡0.0029723062
|1 CNC থেকে EUR
€0.0034141355
|1 CNC থেকে USD
$0.00401663
|1 CNC থেকে MYR
RM0.0170305112
|1 CNC থেকে TRY
₺0.1638383377
|1 CNC থেকে JPY
¥0.59044461
|1 CNC থেকে ARS
ARS$5.320026435
|1 CNC থেকে RUB
₽0.3202459099
|1 CNC থেকে INR
₹0.3523387836
|1 CNC থেকে IDR
Rp64.7843457689
|1 CNC থেকে KRW
₩5.5786170744
|1 CNC থেকে PHP
₱0.2279437525
|1 CNC থেকে EGP
￡E.0.1934810671
|1 CNC থেকে BRL
R$0.0218103009
|1 CNC থেকে CAD
C$0.0055027831
|1 CNC থেকে BDT
৳0.4873778842
|1 CNC থেকে NGN
₦6.1510270157
|1 CNC থেকে UAH
₴0.1659269853
|1 CNC থেকে VES
Bs0.51412864
|1 CNC থেকে CLP
$3.89211447
|1 CNC থেকে PKR
Rs1.1381522768
|1 CNC থেকে KZT
₸2.1676145458
|1 CNC থেকে THB
฿0.1288133241
|1 CNC থেকে TWD
NT$0.120097237
|1 CNC থেকে AED
د.إ0.0147410321
|1 CNC থেকে CHF
Fr0.003213304
|1 CNC থেকে HKD
HK$0.0314903792
|1 CNC থেকে MAD
.د.م0.0363103352
|1 CNC থেকে MXN
$0.0745888191
|1 CNC থেকে PLN
zł0.0146205332
|1 CNC থেকে RON
лв0.0174723405
|1 CNC থেকে SEK
kr0.0384391491
|1 CNC থেকে BGN
лв0.0067077721
|1 CNC থেকে HUF
Ft1.3629228916
|1 CNC থেকে CZK
Kč0.0842688974
|1 CNC থেকে KWD
د.ك0.00121703889
|1 CNC থেকে ILS
₪0.0137770409