Common Bird প্রাইস (CBIRD)
Common Bird(CBIRD) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 842.29KUSD। CBIRD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CBIRD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CBIRD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Common Bird থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Common Bird থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Common Bird থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Common Bird থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+5.03%
|30 দিন
|$ 0
|+118.06%
|60 দিন
|$ 0
|+288.06%
|90 দিন
|$ 0
|--
Common Bird এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.77%
+5.03%
+41.79%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Common Bird (CBIRD) project is a community-driven initiative on the XRP Ledger (XRPL) that aims to create a decentralized ecosystem emphasizing transparency and active participation. It seeks to provide utility and value to its holders through various features and services within the XRPL framework. The project focuses on fostering a strong community, encouraging collaboration, and delivering innovative solutions that leverage the efficiency and scalability of the XRPL.
Common Bird (CBIRD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CBIRDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
