Common Bird লোগো

Common Bird প্রাইস (CBIRD)

তালিকাভুক্ত নয়

Common Bird (CBIRD) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
+5.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Common Bird (CBIRD) এর প্রাইস

Common Bird(CBIRD) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 842.29KUSD। CBIRD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Common Bird এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.03%
Common Bird এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
99.93B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CBIRD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CBIRD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Common Bird (CBIRD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Common Bird থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Common Bird থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Common Bird থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Common Bird থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+5.03%
30 দিন$ 0+118.06%
60 দিন$ 0+288.06%
90 দিন$ 0--

Common Bird (CBIRD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Common Bird এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.77%

+5.03%

+41.79%

Common Bird (CBIRD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 842.29K
$ 842.29K$ 842.29K

--
----

99.93B
99.93B 99.93B

Common Bird (CBIRD) কী?

​The Common Bird (CBIRD) project is a community-driven initiative on the XRP Ledger (XRPL) that aims to create a decentralized ecosystem emphasizing transparency and active participation. It seeks to provide utility and value to its holders through various features and services within the XRPL framework. The project focuses on fostering a strong community, encouraging collaboration, and delivering innovative solutions that leverage the efficiency and scalability of the XRPL.​

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Common Bird (CBIRD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Common Bird (CBIRD) এর টোকেনোমিক্স

Common Bird (CBIRD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CBIRDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Common Bird (CBIRD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

