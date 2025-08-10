CoinCreate প্রাইস (CREA)
CoinCreate(CREA) বর্তমানে 0,03157269USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3,16MUSD। CREA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CREA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CREA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, CoinCreate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0017584 ছিল।
গত 30 দিনে, CoinCreate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0793857371 ছিল।
গত 60 দিনে, CoinCreate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,1222535727 ছিল।
গত 90 দিনে, CoinCreate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,025148175646527424 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0,0017584
|+5,90%
|30 দিন
|$ +0,0793857371
|+251,44%
|60 দিন
|$ +0,1222535727
|+387,21%
|90 দিন
|$ +0,025148175646527424
|+391,44%
CoinCreate এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0,34%
+5,90%
+8,50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
CoinCreate offers a complete suite of tools for deploying tokens, staking contracts, vesting contracts, governance systems, NFT collections, and more - all from a single platform. Say goodbye to multiple fragmented services and manage everything in one place. Key Features • Over 9 contract types • Available on 8+ chains and counting • User friendly UI/UX dashboard • OpenZeppelin security • Fully customizable contracts • Cross-chain compatability Key Benefits • Reduced contract development costs • Reduced development time • Access to secure templates • Rapid market entry • Easy-to-use Target Audience • Web3 projects (existing & new) • Businesses • Average blockchain user • Artists Launchpad & KYC Audits • Launch partner: PROOF PLATFORM • KYC and Audit Partner : ASSURE DEFI
CoinCreate (CREA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CREAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
