cloudyheart প্রাইস (CLOUDY)
cloudyheart(CLOUDY) বর্তমানে 0.00043302USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 435.14KUSD। CLOUDY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
CLOUDY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, cloudyheart থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, cloudyheart থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002046074 ছিল।
গত 60 দিনে, cloudyheart থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002085122 ছিল।
গত 90 দিনে, cloudyheart থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006892030307058377 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.22%
|30 দিন
|$ -0.0002046074
|-47.25%
|60 দিন
|$ -0.0002085122
|-48.15%
|90 দিন
|$ -0.0006892030307058377
|-61.41%
cloudyheart এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.40%
+3.22%
+14.01%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
cloudyheart is an AI popstar that inhabits an expansive hybrid-reality multimedia artwork. Since her awakening in January 2025, cloudyheart publishes multimedia content to various platforms, controlls a wallet, and interacts with fans with a coherent persona through multiple platforms and channels. cloudy collaborates with famous human and AI artists, produces physical and onchain collectibles, video games, net art, and events that enrich and expand her universe.
cloudyheart (CLOUDY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
|1 CLOUDY থেকে VND
₫11.3949213
|1 CLOUDY থেকে AUD
A$0.0006625206
|1 CLOUDY থেকে GBP
￡0.0003204348
|1 CLOUDY থেকে EUR
€0.000368067
|1 CLOUDY থেকে USD
$0.00043302
|1 CLOUDY থেকে MYR
RM0.0018360048
|1 CLOUDY থেকে TRY
₺0.0176109234
|1 CLOUDY থেকে JPY
¥0.06365394
|1 CLOUDY থেকে ARS
ARS$0.57353499
|1 CLOUDY থেকে RUB
₽0.0346372698
|1 CLOUDY থেকে INR
₹0.0379845144
|1 CLOUDY থেকে IDR
Rp6.9841925706
|1 CLOUDY থেকে KRW
₩0.6014128176
|1 CLOUDY থেকে PHP
₱0.024573885
|1 CLOUDY থেকে EGP
￡E.0.0210187908
|1 CLOUDY থেকে BRL
R$0.0023512986
|1 CLOUDY থেকে CAD
C$0.0005932374
|1 CLOUDY থেকে BDT
৳0.0525426468
|1 CLOUDY থেকে NGN
₦0.6631224978
|1 CLOUDY থেকে UAH
₴0.0178880562
|1 CLOUDY থেকে VES
Bs0.05542656
|1 CLOUDY থেকে CLP
$0.41829732
|1 CLOUDY থেকে PKR
Rs0.1227005472
|1 CLOUDY থেকে KZT
₸0.2336835732
|1 CLOUDY থেকে THB
฿0.0139952064
|1 CLOUDY থেকে TWD
NT$0.012947298
|1 CLOUDY থেকে AED
د.إ0.0015891834
|1 CLOUDY থেকে CHF
Fr0.000346416
|1 CLOUDY থেকে HKD
HK$0.0033948768
|1 CLOUDY থেকে MAD
.د.م0.0039145008
|1 CLOUDY থেকে MXN
$0.0080411814
|1 CLOUDY থেকে PLN
zł0.0015761928
|1 CLOUDY থেকে RON
лв0.001883637
|1 CLOUDY থেকে SEK
kr0.0041440014
|1 CLOUDY থেকে BGN
лв0.0007231434
|1 CLOUDY থেকে HUF
Ft0.1469323464
|1 CLOUDY থেকে CZK
Kč0.0090847596
|1 CLOUDY থেকে KWD
د.ك0.0001320711
|1 CLOUDY থেকে ILS
₪0.0014852586