Cirus প্রাইস (CIRUS)
Cirus(CIRUS) বর্তমানে 0.0013993USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 298.33KUSD। CIRUS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CIRUS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CIRUS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Cirus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000167347922412432 ছিল।
গত 30 দিনে, Cirus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006859616 ছিল।
গত 60 দিনে, Cirus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001836872 ছিল।
গত 90 দিনে, Cirus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000012201727345236 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000167347922412432
|-10.68%
|30 দিন
|$ +0.0006859616
|+49.02%
|60 দিন
|$ +0.0001836872
|+13.13%
|90 দিন
|$ +0.000012201727345236
|+0.88%
Cirus এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.44%
-10.68%
+56.03%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it!
Cirus (CIRUS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CIRUSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
