Chunking প্রাইস (SN40)
Chunking(SN40) বর্তমানে 1.053USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.96MUSD। SN40 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN40 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN40 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Chunking থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.046417 ছিল।
গত 30 দিনে, Chunking থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1939503852 ছিল।
গত 60 দিনে, Chunking থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0599337063 ছিল।
গত 90 দিনে, Chunking থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Chunking এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.97%
+4.61%
+16.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Chunking (SN40) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN40টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SN40 থেকে VND
₫27,709.695
|1 SN40 থেকে AUD
A$1.61109
|1 SN40 থেকে GBP
￡0.77922
|1 SN40 থেকে EUR
€0.89505
|1 SN40 থেকে USD
$1.053
|1 SN40 থেকে MYR
RM4.46472
|1 SN40 থেকে TRY
₺42.82551
|1 SN40 থেকে JPY
¥154.791
|1 SN40 থেকে ARS
ARS$1,394.6985
|1 SN40 থেকে RUB
₽84.22947
|1 SN40 থেকে INR
₹92.36916
|1 SN40 থেকে IDR
Rp16,983.86859
|1 SN40 থেকে KRW
₩1,462.49064
|1 SN40 থেকে PHP
₱59.75775
|1 SN40 থেকে EGP
￡E.51.11262
|1 SN40 থেকে BRL
R$5.71779
|1 SN40 থেকে CAD
C$1.44261
|1 SN40 থেকে BDT
৳127.77102
|1 SN40 থেকে NGN
₦1,612.55367
|1 SN40 থেকে UAH
₴43.49943
|1 SN40 থেকে VES
Bs134.784
|1 SN40 থেকে CLP
$1,017.198
|1 SN40 থেকে PKR
Rs298.37808
|1 SN40 থেকে KZT
₸568.26198
|1 SN40 থেকে THB
฿34.03296
|1 SN40 থেকে TWD
NT$31.4847
|1 SN40 থেকে AED
د.إ3.86451
|1 SN40 থেকে CHF
Fr0.8424
|1 SN40 থেকে HKD
HK$8.25552
|1 SN40 থেকে MAD
.د.م9.51912
|1 SN40 থেকে MXN
$19.55421
|1 SN40 থেকে PLN
zł3.83292
|1 SN40 থেকে RON
лв4.58055
|1 SN40 থেকে SEK
kr10.07721
|1 SN40 থেকে BGN
лв1.75851
|1 SN40 থেকে HUF
Ft357.30396
|1 SN40 থেকে CZK
Kč22.09194
|1 SN40 থেকে KWD
د.ك0.321165
|1 SN40 থেকে ILS
₪3.61179