chill প্রাইস ($CHILL)
chill($CHILL) বর্তমানে 0.00493963USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 207.47KUSD। $CHILL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $CHILL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $CHILL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, chill থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000171653392494377 ছিল।
গত 30 দিনে, chill থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0037278128 ছিল।
গত 60 দিনে, chill থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010303416 ছিল।
গত 90 দিনে, chill থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004433318761125474 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000171653392494377
|-3.35%
|30 দিন
|$ +0.0037278128
|+75.47%
|60 দিন
|$ +0.0010303416
|+20.86%
|90 দিন
|$ -0.0004433318761125474
|-8.23%
chill এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-3.35%
+11.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain.
